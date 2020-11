Andrzej Grubba – wybitny polski tenisista stołowy - został patronem jednego z gdańskich tramwajów. "Dla mnie, moich synów i całej naszej rodziny, ten moment jest bardzo wzruszający. Andrzej nie żyje co prawda 15 lat, ale pamięć o nim trwa, czego najlepszym dowodem jest ta właśnie uroczystość" – mówiła żona sportowca, Lucyna Grubba.

Tramwaj, któremu nadano imię wybitnego polskiego tenisisty stołowego Andrzeja Grubby / Adam Warżawa / PAP

Dla mnie jest to również sentymentalny powrót, bo przez sześć lat mieszkaliśmy nieopodal, w pierwszym bloku wybudowanym na Chełmie przy ulicy Chałubińskiego, kiedy pętli tramwajowej oczywiście jeszcze nie było. Bardzo mile wspominamy spędzony tutaj czas - mówiła Lucyna Grubba. Andrzej chodził do III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Wrzeszczu, ale mieszkał w akademiku w Oliwie i niemalże codziennie dojeżdżał do szkoły tym właśnie środkiem transportu - dodała.

Lucyna Grubba - żona wybitnego polskiego tenisisty stołowego Andrzeja Grubby / Adam Warżawa / PAP

Andrzej Grubba urodził się 14 maja 1958 roku w Brzeźnie Wielkim koło Starogardu Gdańskiego. W 1985 roku zdobył z AZS AWF Gdańsk Puchar Europy, a ten sukces, jako grający trener, powtórzył siedem lat później w barwach niemieckiego TTC Zugbruecke Grenzau.



W 1985 roku wygrał prestiżowy turniej Europa Top 12, a w 1988 roku sięgnął w chińskim Wuhan po Puchar Świata. Został mistrzem Europy w 1982 roku w grze mieszanej z Holenderką Bettine Vresekoop i brązowym medalistą mistrzostw świata 1989 w grze pojedynczej. W sumie na podium tych czempionatów stawał 15 razy.



To także 26-krotny mistrz Polski, trzykrotny akademicki mistrz świata, uczestnik trzech igrzysk olimpijskich - Seul 1988, Barcelona 1992 i Atlanta 1996. Był laureatem Międzynarodowej Nagrody Fair Play UNESCO.



Grubba zmarł 21 lipca 2005 roku w Sopocie. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.



Żona wybitnego polskiego tenisisty sportowego Andrzeja Grubby Lucyna Grubba (C), syn Maciej (P) oraz zastępca prezydenta Gdańska Piotr Borawski (L) / Adam Warżawa / PAP

Gruba jest 58. osobą, która została w Gdańsku patronem tramwaju, ale dopiero drugim sportowcem. Pierwszym był piłkarz i trener Lechii Gdańsk oraz żołnierz II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa Roman Rogocz.