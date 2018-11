„Nie wierzę, że Ryszard Szurkowski nie miał momentów załamania, bo nie wierzę, że człowiek leżący bez ruchu przez dwa miesiące może takich momentów uniknąć. Teraz wychodzi z tego bardzo twardy” – mówi dziennikarz Eurosportu Adam Probosz, który przyznaje, że przed laty jako młody chłopak wychowywał się na sportowym kulcie Ryszarda Szurkowskiego. Dziś wybitny kolarz potrzebuje pomocy po tym, jak doznał poważnych obrażeń na wyścigu kolarskim.

Ryszard Szurkowski obrażeń doznał jeszcze w czerwcu po wypadku na wyścigu amatorów w Niemczech. Dopiero teraz zdecydował się podzielić tym, co przeżył w ostatnich miesiącach. Posłuchajcie rozmowy z dziennikarzem Eurosportu Adamem Proboszem, który podobnie jak wiele innych osób trzyma kciuki za to by Ryszard Szurkowski odzyskał pełną sprawność.

Dla mnie to człowiek legenda. Na jego micie wyrosłem. To były kapsle na podwórku - zawsze był Ryszard Szurkowski. Oczywiście był też Stanisław Szozda, którego styl bardzo lubiłem. I był taki problem jak Beatlesi i Stonesi - Szurkowski i Szozda. Każdy miał swojego faworyta. Ja dużym szacunkiem pana Ryszarda zawsze otaczałem. Wiedziałem wcześniej, że miał wypadek, ale nie wiedziałem jak poważny. Była prośba rodziny, by o tym nie mówić. Bardzo się cieszę, że media to uszanowały. Teraz bardzo się cieszę z reakcji po artykułach Kamila Wolnickiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego. I nie chodzi tylko o reakcje środowiska. Czesław Lang często mówi o kolarskiej rodzinie. Trochę się z tego podśmiewamy, ale ta sytuacja pokazuje, że kolarska rodzina istnieje, że jesteśmy w stanie zadziałać, zjednoczyć się i pomóc - mówi komentator kolarstwa w Eurosporcie Adam Probosz.

I Ty możesz pomóc Ryszardowi Szurkowskiemu

Możemy wesprzeć finansowo kolarskiego mistrza walczącego o powrót do sprawności fizycznej.

Uzdrowisko Kamień Pomorski jest jednym z najnowocześniejszych centrów rehabilitacyjnych w naszym kraju; ma bazę zabiegową i zaawansowane technologicznie urządzenia: egzoszkielet i lokomat.

Nr rachunku bankowego:

Stowarzyszenie Lions Club Poznań 1990

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 189, 60-594 Poznań,

Bank PeKaO SA I oddział w Poznaniu Nr konta: 09 1240 1747 1111 0000 1845 5759 RYSZARD SZURKOWSKI - REHABILITACJA

