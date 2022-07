Adam Kownacki przegrał jednogłośnie na punkty z Turkiem Alim Demirezenem podczas gali w nowojorskiej hali Barclays Center. To trzecia z rzędu porażka Polaka na zawodowych ringach.

Adam Kownacki (C-L) i Ali Demirezen (C-P) podczas oficjalnego ważenia przed walką / Marcin Cholewiński / PAP

Jeżeli wygram, to znowu wrócę do czołówki rankingów wagi ciężkiej i znowu będzie o mnie głośno. Zbliżę się do walki o mistrzostwo świata. Jeżeli jednak przegram, to będę się musiał zastanowić, co dalej - mówił PAP Adam Kownacki przed walką z Demirezenem. Polski pięściarz w sobotni wieczór miejscowego czasu doznał jednak kolejnej porażki (jego obecny bilans wynosi 20-3, 15 KO). Wszyscy sędziowie punktowali na korzyść Turka - dwóch 97-93, a jeden 96-94.

Kownacki sprawiał dobre wrażenie w pierwszych trzech rundach, lecz w miarę upływu czasu do głosu doszedł Demirezen, który coraz częściej i regularniej trafiał. Turek miał przewagę zwłaszcza w dziewiątej odsłonie. Polak w końcówce pojedynku próbował odwrócić jego losy, ale bezskutecznie.

Adam Kownacki / Marcin Cholewiński / PAP

Bilans mieszkającego w Niemczech Demirezena to obecnie 17 wygranych (12 KO) i jedna porażka. Zwycięstwo nad Kownackim jest jego najcenniejszym osiągnięciem w karierze.

Ali Demirezen / Marcin Cholewiński / PAP