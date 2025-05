Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk tym razem bez podium. W 3. Królewskim Rajdzie Skandynawii zajęli 7. miejsce, ale wciąż są w czołówce klasyfikacji generalnej Rajdowych mistrzostw Europy FIA ERC. Zajmują 2. miejsce, z niewielką stratą 3 punktów do liderów.

Miko Marczyk / Miko Marczyk / Materiały prasowe

Cenne punkty w najszybszym rajdzie sezonu

3. Królewski Rajd Skandynawii stanowił trzecią rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Impreza z bazą w szwedzkim Karlstad to letni wariant rajdu, który niegdyś przez lata stanowił zimową rundę mistrzostw świata. Jest określany jako najszybszy rajd w tegorocznym kalendarzu ERC, ze względu na wysoką średnią rozwijanych w nim prędkości.

Marczyk i Gospodarczyk przez cały rajd prezentowali równe, dobre tempo. Polacy skupiali się przede wszystkim na swoich bezpośrednich rywalach z mistrzostw Europy. Ostatecznie szybka jazda w połączeniu z rozwagą i regularnością sprawiła, że wywiozą z Karlstad cenne 13 punktów. Daje im to aktualnie pozycję wiceliderów Rajdowych Mistrzostw Europy ze stratą zaledwie 3 "oczek" do prowadzącego duetu.

Kończymy Rajd Skandynawii na 7. miejscu, zdobywając cenne 13 punktów do klasyfikacji mistrzostw Europy. Biorąc pod uwagę konkurencję, uważamy to za dobry wynik. Jeśli chodzi o nasze tempo, jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z piątku. Wówczas naprawdę dobrze nam się jechało i osiągaliśmy dobre czasy. Wyjeżdżamy ze Szwecji jako wiceliderzy mistrzostw Europy ze stratą zaledwie 3 punktów do pierwszego miejsca, a teraz przed nami nasz domowy 81. ORLEN OIL Rajd Polski, więc jesteśmy pełni optymizmu - podsumował Miko Marczyk.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Miko Marczyk / Materiały prasowe

Tegoroczny Królewski Rajd Skandynawii był naprawdę wymagającym wyzwaniem. Rywalizację komplikowały m.in. zmienne warunki atmosferyczne, a co za tym idzie, zmieniająca się przyczepność tras. Jesteśmy zadowoleni z tego weekendu - uważamy, że wykonaliśmy spory postęp względem ubiegłorocznej edycji tej imprezy. Zdobywamy cenne punkty i jesteśmy wiceliderami FIA ERC. Za niecałe dwa tygodnie odbędzie się nasz domowy 81. ORLEN OIL Rajd Polski i wiążemy z nim spore nadzieje - zakończył Szymon Gospodarczyk.

Czas na Rajd Polski

Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Europy będzie 81. ORLEN OIL Rajd Polski. Impreza odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. Jej bazą tradycyjnie będą Mikołajki.