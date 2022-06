Amerykanka Cori Gauff będzie rywalką liderki światowego rankingu Igi Świątek w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Rozstawiona z numerem 18. tenisistka pokonała w półfinale Włoszkę Martinę Trevisan 6:3, 6:1.

Cori "Coco" Gauff / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON /

Spotkanie zaledwie 18-letniej "Coco" Gauff z Trevisan, która w tym roku skończy 29 lat, trwało godzinę i 28 minut. Włoszka w drugiej rundzie w Paryżu wyeliminowała Magdę Linette.



Gauff została najmłodszą finalistką French Open od 2001 roku, a także najmłodszą uczestniczką finału jakiegokolwiek turnieju wielkoszlemowego od 2004 roku. Furorę zrobiła już jako 15-latka, gdy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, pokonując swoją rodaczkę Venus Williams 6:4, 6:4. Z turnieju odpadła wówczas w ćwierćfinale.

W Paryżu idzie jak burza. Bez straty seta

W obecnej edycji turnieju na kortach ziemnych w Paryżu Gauff nie straciła jeszcze seta. Po raz pierwszy w karierze awansowała do finału imprezy wielkoszlemowej.



Jestem w szoku, szczerze mówiąc. Brak mi słów. Bardzo dziękuję kibicom za doping. Nie byłam dzisiaj zdenerwowana. Może trochę rano, ale poszłam na spacer i to mnie rozluźniło - przyznała Gauff tuż po meczu z Trevisan.



Przy okazji zrewanżowała się Włoszce za porażkę w 2. rundzie French Open w 2020 roku.



Musiałam być dzisiaj bardziej cierpliwa (...). Przegrałam nią dwa lata temu i wiem, jak trudno jest grać przeciwko niej - przyznała.

34. zwycięstwo z rzędu naszej tenisistki

Przypomnijmy, że w pierwszym czwartkowym półfinale Iga Świątek bez kłopotów pokonała rozstawioną z numerem 20. rosyjską tenisistkę Darię Kasatkinę 6:2, 6:1.



To był 34. z rzędu zwycięski pojedynek 21-letniej Polki.



Finał kobiet zaplanowano na sobotę.

Świątek i Gauff spotykały się na korcie dwukrotnie

Świątek dotychczas dwukrotnie rywalizowała z Gauff i za każdym razem wygrywała z młodszą o trzy lata rywalką w dwóch setach - w 2021 roku w półfinale w Rzymie i w marcu tego roku w 1/8 finału w Miami.



Amerykanka przyznała, że spróbuje podejść do sobotniego pojedynku jak do każdego innego meczu.



Będę szczęśliwa, bez względu na to, co się wydarzy w finale. Wiem, że moi rodzice i tak będą ze mnie dumni. Przystąpię do tego meczu z myślą, że to po prostu kolejne spotkanie - zapowiedziała Gauff.



Świątek jest triumfatorką French Open z 2020 roku. W obecnym sezonie wygrała już pięć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.