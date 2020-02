Niezwykła sytuacja w Anglii. 10-letni kibic Manchesteru United napisał list do trenera jednego z największych rywali – Liverpoolu. Chłopiec nie spodziewał się, że po jakimś czasie dostanie odpowiedź.

10-letni Daragh jest fanem Manchesteru United. Jego ulubiona drużyna nie ma dobrej passy w ostatnich latach i nie potrafi nawiązać do sukcesów z czasów, kiedy ich trenerem był sir Alex Ferguson.

W angielskiej Premier League w tym sezonie rządzi Liverpool, który jest liderem i nie przegrał w tym sezonie jeszcze spotkania. Piłkarze Juergena Kloppa pewnie zmierzają do pierwszego od 30 lat mistrzostwa.

W tej sprawie list do trenera napisał 10-latek. Prosi go w nim, aby następnym razem jego drużyna... przegrała. "Liverpool wygrywa zbyt wiele meczów. Jeśli wygracie jeszcze dziewięć spotkań, będziecie mieli najlepszą serię w historii angielskiej piłki nożnej. Bycie kibicem Manchesteru United jest bardzo smutne. Więc następnym razem, gdy Liverpool będzie grał mecz, spraw, aby przegrali. Powinieneś po prostu pozwolić drugiej osobie na zdobycie gola. Mam nadzieję, że przekonałem Cię, abyś nie wygrał kolejnego meczu i całej ligi" - napisał.

Na korespondencję niespodziewanie odpowiedział sam Klopp, który napisał, że niestety nie może spełnić prośby młodego kibica. "Moim zadaniem jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc Liverpoolowi wygrać, ponieważ miliony ludzi na całym świecie chcą, aby tak się stało, więc naprawdę nie chcę ich zawieść" - napisał trener.

Dodaje też, że według niego najważniejszy w piłce nożnej jest szacunek do rywali. "Mogę śmiało powiedzieć, że jedna rzecz, która się nie zmieni, to Twoja pasja do piłki nożnej i klubu. Manchester United ma szczęście, że ma takiego kibica. Chociaż nasze kluby są rywalami, darzymy się również szacunkiem. Dla mnie właśnie o to chodzi w piłce nożnej" - odpowiedział Klopp.