Hiszpański bramkarz Iker Casillas oficjalnie zakończył sportową karierę. Tę decyzję zawodnika potwierdził prezes FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa.

Iker Casillas / RUI FARINHA / PAP/EPA

Da Costa potwierdził tę informację w rozmowie z portugalskimi mediami. Poinformował też, że Casillas będzie teraz się starał o posadę szefa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Przed przedstawieniem swojej kandydatury Casillas przybył do Porto, aby zjeść ze mną lunch i poinformowac mnie o swojej decyzji - opisał da Costa.

Casillas miał zawał serca na treningu

Iker Casillas 1 maja 2019 roku źle się poczuł podczas treningu. Został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano zawał. Sytuację szybko opanowano, ale i tak zatrzymano go w placówce na kilka dni.

Bramkarz opuścił szpital 6 maja i wówczas mówił, że nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości, ale tak czy inaczej czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".



W lipcu, dwa i pół miesiąca po zawale, portugalski klub postanowił włączyć go do sztabu szkoleniowego. Zaznaczono wówczas, że na razie nie zakończył piłkarskiej kariery.

Casillas większość kariery spędził w Realu Madryt. Grał w tym klubie w latach 1999-2015. Triumfował m.in. pięć razy w hiszpańskiej La Liga i trzykrotnie w Lidze Mistrzów. Cztery lata temu przeniósł się do Porto. Z reprezentacją Hiszpanii sięgnął po złoty medal mundialu w 2010 roku oraz wywalczył mistrzostwo Europy w 2008 i 2012.