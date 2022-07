Sofia Ennaoui zajęła piąte miejsce w finałowym biegu na 1500 merów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene. Mistrzynią świata została Kenijka Faith Kipyegon. "Ten wynik będzie dla mnie motorem napędowym" - powiedziała Polka.

Sofia Ennaoui / Adam Warżawa / PAP

Kipyegon triumfowała czasem 3.52,96. Druga była Etiopka Gudaf Tsegay - 3.54,52, a brązowy medal zdobyła Brytyjka Laura Muir - 3.55,28.

Czwarta była Etiopka Freweyni Hailu - 4.01,28, a Ennaoui osiągnęła swój najlepszy czas w tym roku - 4.01,43.

Ennaoui wyrównała najlepszy wynik w historii startów Polek na 1500 m na MŚ. Lidia Chojecka także była piąta 21 lat temu.

To dla mnie wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Będę ją wspominała przez najbliższe miesiące. Będzie to coś, co będzie dla mnie motorem napędowym - powiedziała Ennaoui.

"Sukcesem powrót do sportu"

Jej kolejnym celem będą mistrzostwa Europy w Monachium, w których chce walczyć o medal.

Przypomniała o swojej bardzo poważnej kontuzji, z którą zmagała się w 2021 roku. Przez nią nie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Mówiła, że wierzyła w nią wówczas rodzina, najbliżsi, sztab medyczny oraz trener Wojciech Szymaniak i jego rodzina.

Dla mnie wielkim sukcesem był powrót do sportu. Reszta to nagroda, dodatek. To może być drogowskaz dla innych sportowców. Może nawet dla innych ludzi, którzy znajdą się z tego lub innego powodu na życiowym zakręcie - powiedziała Ennaoui.

O sobie i trenerze powiedziała, jako o "duecie do zadań specjalnych". Tak też siebie często nazywamy - podsumowała po największym sukcesie w globalnej imprezie w dotychczasowej karierze.