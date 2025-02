Jesteśmy blisko końca karnawału - jutro tłusty czwartek. Tego dnia wielu z nas sięgnie po pączka - być może nie poprzestając na jednym. W jedzeniu tego przysmaku warto jednak zachować umiar.

Pączki jedzone w tłusty czwartek mają - według ludowych wierzeń - zapewnić nam szczęście / Marian Zubrzycki / PAP

Pączki jedzone w tłusty czwartek mają - według ludowych wierzeń - zapewnić nam szczęście. Warto jednak pamiętać, że to dość kaloryczny smakołyk, który może przyczynić się do nadwagi. Jak się okazje, jeden pączek dostarcza tyle energii, co... kotlet schabowy.

Ile musi trwać spacer, by "spalić" pączka?

Tradycyjny pączek ma około 350 kalorii. Aby go "spalić" potrzebny jest 40-minutowy spacer.

W tłusty czwartek możemy sobie jednak pozwolić na małe łakomstwo, zwłaszcza, kiedy jemy tę zdrowszą wersję pączka, upieczoną w domu - mówi Monika Maćków, dietetyk kliniczny z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.



Przepis na domowe, puszyste pączki znajdziecie TUTAJ>>>

Pączek na pożegnanie zimy, czyli pączki ze słoniną

Geneza tłustego czwartku sięga czasów pogaństwa - był to dzień, kiedy świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, głównie mięs. Zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną.

Natomiast zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej pojawił się w Polsce w około XVI wieku. W środku przysmaku ukrywało się wtedy mały orzech lub migdał - ten, kto natrafił na takiego pączka, to - zgodnie z przesądem - miał się cieszyć dostatkiem, szczęściem i powodzeniem.

