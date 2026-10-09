Czy aborcja podzieli koalicjantów? Zapytamy Krzysztofa Paszyka i Roberta Biedronia

RMF24

Czy Sejm złagodzi przepisy dotyczące aborcji? Jak poważnym problemem dla przyszłego rządu będzie rekordowy deficyt budżetowy? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta w sobotę Krzysztofa Paszyka z PSL i Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy – gości programu „Sprawdzam!”. Zapraszamy!

Zapytamy także o serię ataków nożowników, do których doszło w ostatnich dniach w Polsce. Po ataku w Ostrołęce, gdzie rannych zostało kilka osób i śmiertelnym ataku 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach - pojawiły się pytania o bezpieczeństwo w placówkach oświatowych, zapobieganie przemocy i możliwość naśladowania podobnych czynów. Czy państwo dysponuje skutecznymi mechanizmami wczesnego wykrywania takich zagrożeń? Jaką rolę mogą odegrać służby, szkoły i monitoring aktywności w internecie? Czy wnioski z tych wydarzeń powinny znaleźć odzwierciedlenie również w przygotowywanych przepisach dotyczących gotowości państwa na sytuacje kryzysowe?

W programie przyjrzymy się zmianom w prawie aborcyjnym. Sejmowa komisja nadzwyczajna poparła częściowe zniesienie kar za pomoc w aborcji oraz przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu. Czy te propozycje mają szansę na poparcie większości parlamentarnej? Gdzie przebiega granica kompromisu w koalicji rządzącej i czy możliwe jest porozumienie w sprawie kolejnych zmian?

Zapytamy także o przyszłość koalicji rządzącej i możliwość wspólnego startu ugrupowań w kolejnych wyborach. Czy różnice w sprawach światopoglądowych i gospodarczych utrudnią porozumienie? Czy partie koalicji są w stanie wypracować wspólny program, który pozwoli im skutecznie rywalizować z prawicą? I jaką rolę w tych rozmowach odegrają PSL oraz Lewica?

Na program „Sprawdzam!” Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!