RMF24

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Czterech producentów gazomierzy ma zapłacić w sumie 44,47 mln zł kar za udział w siedmioletniej zmowie przetargowej – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według urzędu firmy uzgadniały wyniki postępowań dotyczących dostaw urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Jedna ze spółek zapowiedziała odwołanie od decyzji.

Postępowanie UOKiK dotyczy spółek Apator Metrix, Intergaz, Elektrometal i Fiorentini. Firmy produkują gazomierze miechowe, stosowane między innymi w gospodarstwach domowych.

Jak przekazał urząd, niedozwolone porozumienie miało obowiązywać przez siedem lat. Obejmowało przetargi organizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, krajowego operatora systemu dystrybucji gazu.

„Przetargi powinny być miejscem uczciwej rywalizacji przedsiębiorców, a nie realizacji scenariusza ustalonego wskutek zmowy rynkowej” – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według urzędu działania przedsiębiorców mogły prowadzić do zawyżania cen, a w konsekwencji – do strat po stronie operatora gazowego. Pośrednio wyższe koszty mogły obciążać również odbiorców gazu.

„Ceny przegrywające” i podział zamówień

UOKiK ustalił, że po ogłoszeniu przetargów przedstawiciele firm mieli kontaktować się telefonicznie, przez komunikatory oraz podczas spotkań osobistych. Mieli wówczas uzgadniać podział zamówień i warunki składanych ofert.

Jednym z opisanych przez urząd mechanizmów było stosowanie tzw. cen przegrywających. Polegało to na przekazywaniu informacji o ofertach podmiotów, które – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – nie miały wygrać danego postępowania.

W części przypadków przedsiębiorcy mieli też ustalać, które firmy w ogóle złożą ofertę. Skutkiem było pojawianie się jednego oferenta w poszczególnych częściach przetargu.

Najwyższa kara dla Apator Metrix

Najwyższą karę – 23,07 mln zł – UOKiK nałożył na Apator Metrix. Sankcje otrzymały również:

Elektrometal – 10,95 mln zł,

Intergaz – 9,98 mln zł,

Fiorentini – 471 tys. zł. Fiorentini skorzystała z programu łagodzenia kar. UOKiK podał, że spółka współpracowała z urzędem, co pozwoliło na obniżenie wymierzonej sankcji.

Apator zapowiada odwołanie, organy ścigania pracują

Apator, który kontroluje Apator Metrix, poinformował w środowym raporcie giełdowym, że nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK. Spółka zapowiedziała odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Firma przekazała również, że przeanalizuje treść decyzji oraz oceni zasadność utworzenia rezerw zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona.

Jak podał urząd, sprawa jest także przedmiotem postępowania organów ścigania. Osoby, które mogły być bezpośrednio odpowiedzialne za zmowę, usłyszały zarzuty. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem.