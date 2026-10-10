Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. Poważne oskarżenia

RMF24

Burza wokół Michała Kołodziejczaka – były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt poważnych zarzutów ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły polityka o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków.

Koalicja Obywatelska oficjalnie zawiesiła Michała Kołodziejczaka w prawach członka klubu parlamentarnego. Decyzja zapadła po ujawnieniu przez media szokujących relacji dwóch byłych współpracownic polityka.

„Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami” – napisała posłanka KO Dorota Łoboda.

„Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby” – napisał w piątek wieczorem na portalu X Zbigniew Konwiński.

Szokujące zarzuty: przemoc, narkotyki i groźby

Według relacji kobiet, które ujawnił Kanał Zero, Kołodziejczak miał stosować wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną, a także nakłaniać do zażywania narkotyków. Jedna z byłych współpracownic opowiedziała, że polityk podczas spotkania wyjął substancję, którą nazwał kokainą, i namawiał ją do jej zażycia. Po spożyciu środka kobieta poczuła się bardzo źle i obawiała się o swoje życie. Kołodziejczak miał ją uspokajać.

Druga z kobiet potwierdziła obecność narkotyków w otoczeniu Kołodziejczaka i przyznała, że widziała polityka podczas zażywania substancji. To miało być jednym z powodów jej odejścia z Agrounii.

Obie kobiety opisały także szereg sytuacji świadczących o agresywnym zachowaniu Kołodziejczaka. Jedna z nich twierdzi, że została przez niego uderzona, a polityk tłumaczył się później „psychozą”. Druga relacjonuje, że Kołodziejczak rzucił w jej kierunku puszką, groził nożem i regularnie ją poniżał. Według jej słów, polityk miał mówić, że jest ona jego „niewolnikiem”, bo płaci jej tylko tyle, by mogła przeżyć, ale nie mogła odejść z pracy.

Kołodziejczak w rozmowie z Kanałem Zero w krótkich słowach odniósł się do zarzutów, twierdząc, że są to pomówienia.

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem.