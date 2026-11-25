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Prezydent Karol Nawrocki pozostaje politykiem cieszącym się największym zaufaniem Polaków – wynika z listopadowego sondażu CBOS. Zaufanie do niego deklaruje 52 proc. respondentów, o 1 punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej. Nie ufa mu 34 proc. ankietowanych, a 8 proc. ma wobec niego stosunek obojętny.

Nawrocki przed Kosiniakiem-Kamyszem i Sikorskim w badaniu CBOS dot. zaufania (Zdjęcie ilustracyjne, fot. M. Paradys/Wojciech Olkuśnik)

Nawrocki przed Kosiniakiem-Kamyszem i Sikorskim w badaniu CBOS dot. zaufania (Zdjęcie ilustracyjne, fot. M. Paradys/Wojciech Olkuśnik) / East News

Na drugiej pozycji znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 40 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z październikiem. Brak zaufania deklaruje wobec niego 30 proc. respondentów, a 16 proc. jest wobec niego obojętnych.

Podium zamyka szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 39 proc. ankietowanych. W ciągu miesiąca jego wynik obniżył się o 5 pkt proc. Nieufność wobec ministra spraw zagranicznych wyraża 31 proc. osób, a obojętność 13 proc.

Trzaskowski przed Bosakiem i Tuskiem

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. względem października), nie ufa mu 41 proc. (spadek o 4 pkt proc.). 13 proc. jest wobec Trzaskowskiego obojętnych.

Piąty w rankingu zaufania jest lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. badanych (wynik bez zmian), a nie ufa 32 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 14 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec Bosaka.

Na szóstym miejscu w rankingu znalazł się premier Donald Tusk, któremu ufa 32 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), brak zaufania wobec niego deklaruje 50 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). 11 proc. jest obojętnych wobec szefa rządu.

Kolejne miejsce zajął lider Konfederacji Sławomir Mentzen, wobec którego zaufanie deklaruje 29 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.) , nie ufa mu 41 proc. (spadek o 7 pkt proc.). 16 proc. jest wobec niego obojętnych.

Ex aequo ósme miejsce zajęli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki, którym ufa po 28 proc. respondentów (w przypadku Czarzastego spadek o 1 pkt proc. względem października, a w przypadku Morawieckiego wzrost o 2 pkt proc.) Czarzastemu nie ufa 40 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)., a Morawieckiemu 48 proc. badanych (spadek o 6 pkt proc.). Obojętnych wobec marszałka Sejmu jest 11 proc., a wobec lidera Rozwoju Plus 16 proc.

Dziewiąte miejsce w rankingu należy do lidera partii Razem Adriana Zandberga, któremu ufa 27 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania), a nie ufa 22 proc. (spadek o 4 pkt proc.). 19 proc. jest wobec niego obojętnych.

Pierwszą dziesiątkę zamykają ex aequo minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, wobec których zaufanie deklaruje po 26 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w przypadku Żurka; w październiku Hołownia nie był ujęty w sondażu). Brak zaufania do Żurka wyraża 30 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), a do Hołowni 41 proc. 12 proc. jest obojętnych wobec szefa MS, a 22 proc. wobec lidera Polski 2050.

Kto na dalszych miejscach?

Następna w zestawieniu jest marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z zaufaniem 25 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Nie ufa jej 29 proc. (spadek o 3 pkt proc.), obojętnych jest 18 proc. respondentów.

Kolejny w rankingu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 24 proc. badanych (więcej o 2 pkt proc. niż w październiku), a nie ufa 56 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Obojętnych wobec niego jest 14 proc.

Dalej uplasował się szef MSWiA Marcin Kierwiński z zaufaniem 22 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.) oraz jego brakiem u 31 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). Obojętność zadeklarowało 13 proc.

Kolejne miejsce zajął wicepremier, minister finansów Andrzej Domański - ufa mu 21 proc., czyli o 3 pkt proc. mniej, niż w październiku, a nie ufa 22 proc. (wzrost o 3 pkt proc.) Obojętnych było 11 proc.

Na 15. miejscu w rankingu znalazło się troje polityków: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Ufa im po 20 proc. respondentów, czyli w przypadku Gawkowskiego o 2 pkt proc. mniej, niż w październiku; w przypadku Czarnka wynik nie zmienił się, natomiast Dziemianowcz-Bąk nie była ujęta w poprzednim badaniu. Nieufność wobec Dziemianowicz-Bąk wyraziło 15 proc., wobec Gawkowskiego 19 proc. (bez zmian), a wobec Czarnka 47 proc. (spadek o 5 pkt proc.). 10 proc. jest obojętnych wobec ministry rodziny, a po 12 proc. w stosunku do polityków Lewicy i PiS.

Przedostatnie miejsce zajął lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, któremu ufa 19 proc. (spadek o 1 pkt proc.), zaś nie ufa 56 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Obojętnych wobec Brauna jest 12 proc. respondentów.

Ranking zamyka ministra środowiska i liderka ugrupowania Centrum Paulina Hennig-Kloska, której ufa 17 proc. badanych (2 pkt proc. mniej, niż w październiku), a nie ufa 26 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Obojętnych jest 12 proc.

Kaczyński i Braun z najwyższą nieufnością

Pierwsze pięć miejsc w rankingu nieufności zajmują: Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun, którym nie ufa po 56 proc. badanych; Donald Tusk - 50 proc.; Mateusz Morawiecki - 48 proc.; Przemysław Czarnek - 47 proc.; Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia - po 41 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5-15 listopada na próbie liczącej 963 osób. 59,1 proc. wywiadów przeprowadzono metodą wywiadów osobistych (CAPI), 23,3 proc. - telefonicznych (CATI), a 17,7 proc. - przez internet (CAWI).