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„Chwyt dyplomatyczny Trumpa nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w Polsce” - powiedział w programie Krzysztofa Ziemca „Sprawdzam!” w RMF FM Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Skomentował w ten sposób słowa Donalda Trumpa, które padły 19 listopada w Kylin Villa w chińskim Shenzhen, gdzie odbyło się spotkanie przywódców Chin, USA i Rosji. Trump, witając się z Putinem, nazwał go „przyjacielem”. „Myślę, że to język dyplomacji i tyle. Nigdy Putin nie będzie naszym przyjacielem, to jest jasne. Jest zbrodniarzem wojennym, ściga naszego prezydenta” - dodał Paweł Szefernaker. Poinformował też, że Karol Nawrocki nie ma planów, żeby dzisiaj spotkać się z szefem NATO, który będzie w Warszawie - w kontekście tego, że wczoraj polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie obiety, które spadły w trzech miejscowościach na wschodzie Polski - ale prezydent jest z nim „w stałym kontakcie”.

Dzisiaj mamy poznać stanowisko dowództwa NATO po kolejnej rosyjskiej prowokacji. Wczoraj rosyjskie obiekty naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i spadły w trzech miejscowościach w pobliżu poligonu wojskowego w Nowej Dębie: w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie, w Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu oraz w Mołodyczu na Podkarpaciu, w rejonie stawów Miłków.

W Warszawie wizytę ma zlożyć Sekretarz Generalny Sojuszu Północno-Atlantyckiego Mark Rutte. Wiadomo, że szef NATO spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, który był dzisiejszym gościem Krzysztofa Ziemca w programie „Sprawdzam!” w RMF FM zdradził, że z Rutte nie planuje się spotkać prezydent Karol Nawrocki. Pan prezydent jest w stałym kontakcie (...); ta dzisiejsza wizyta w Warszawie ma dzisiaj szczególny, krótki charakter - powiedział Paweł Szefernaker.

Drony czy rakiety? Najnowsze ustalenia po porannych incydentach W Rudniku nad Sanem spadł prawdopodobnie dron - poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wcześniej informowano, że w miejscowości tej spadła prawdopodobnie rakieta Ch-101.

Szczątki obiektu mogą wyglądać niegroźnie, ale wojsko ostrzega: Nie podchodź, nie publikuj lokalizacji Chmielek w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim - to tam najprowdopodobniej spadł nieznany na razie obiekt latający po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej jednak pojawiały się doniesienia o innych miejscowościach - również na…

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