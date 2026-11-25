RMF24

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Wojciech Król pozostanie w areszcie – zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Katowicach. Nie uwzględnił on zażaleń obrony na stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec posła, któremu prokuratura zarzuca korupcję.

Decyzję o aresztowaniu parlamentarzysty podjął 5 listopada Sąd Okręgowy w Katowicach, zmieniając wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego.

Zażalenia na tamtą decyzję złożyło troje obrońców polityka i on sam. W środę rozpoznawał je szerszy, trzyosobowy skład sądu okręgowego.

Sąd nie uwzględnił żadnego zażalenia

O treści postanowienia poinformowały dziennikarzy strony uczestniczące w posiedzeniu.

Sąd utrzymał w mocy postanowienie, które było zaskarżone, czyli nie uwzględnił żadnego z zażaleń – powiedział jeden z obrońców posła Króla mec. Przemysław Rosati. Zgodnie z prawomocnym już postanowieniem Król został aresztowany na 88 dni.

Delegowana do Prokuratury Europejskiej Agnieszka Marcińczyk powtórzyła, że podstawą aresztowania Króla jest duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu przestępstwa.

Występują także przesłanki szczególne uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary, którą to karę definiuje się jako przynajmniej trzy lata pozbawienia wolności – dodała prok. Marcińczyk.

Paraliż Rady Mediów Narodowych. „Król wielokrotnie proszony był o rezygnację” Prace Rady Mediów Narodowych od kilku miesięcy są sparaliżowane – wynika z ustaleń RMF FM. To efekt aresztowania przewodniczącego Wojciecha Króla związanego z Koalicją Obywatelską, który – pomimo apeli swoich partyjnych kolegów – nie zrezygnował ze…

Zatrzymanie i zarzuty wobec Wojciecha Króla

Poseł Król (zgodził się na podawanie nazwiska) został zatrzymany 17 września, krótko po decyzji Sejmu, który zgodził się na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Parlamentarzysta usłyszał w sumie cztery zarzuty dotyczące korupcji.