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Decyzja o pozwoleniu Rosji na udział w mistrzostwach organizowanych przez Międzynarodową Federacja Hokeja na Lodzie zostanie zaskarżona do szwajcarskiego Trybunału Federalnego. Przyczyną są wątpliwości co do bezstronności sędziów, którzy zdecydowaniu o korzystnym dla Moskwy orzeczeniu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

„Decyzja opiera się na wątpliwościach dotyczących niezależności i bezstronności dwóch z trzech arbitrów zasiadających w składzie orzekającym CAS” – poinformowała IIHF w swoim oświadczeniu.

„Zwłaszcza w świetle informacji, które niedawno wyszły na jaw, a dotyczą potencjalnych powiązań tych dwóch arbitrów z Rosją” - dodano w komunikacie.

Co wiadomo o sędziach?

Choć wyroki CAS są uznawane za ostateczne, organizacje sportowe mogą odwołać się do szwajcarskiego Trybunału Federalnego, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy prawne.

Szwajcarski portal „Inside Paradeplatz” ujawnił, że przewodniczący trzyosobowego składu orzekającego, Włoch Giulio Palermo, oraz egipski arbiter Ismail Selim, którzy wydali werdykt znoszący sankcje wobec rosyjskich drużyn, niedawno odwiedzili Moskwę.

Konsekwencje przeczenia

Na początku listopada CAS orzekł, że rosyjskie drużyny muszą zostać dopuszczone do udziału w wydarzeniach organizowanych przez IIHF, w tym w mistrzostwach świata. Trybunał uchylił tym samym decyzje IIHF, które wykluczały Rosję także z imprez w sezonie 2026/27. Sankcję obowiązują od 2022 roku tj. od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Po decyzji CAS ws. Rosji ze współpracy ze światową federacją wycofali się niektórzy sponsorzy, a IIHF natychmiast wyraziła sprzeciw wobec takiego orzeczenia.

Federacja zdecydowała, że Kanada pozostanie gospodarzem mistrzostw świata juniorów U-20, które mają się odbyć na przełomie roku. W turnieju nie weźmie udziału Rosja. Z kolei minister spraw wewnętrznych Czech Lubomir Metnar, powołując się na restrykcje wizowe, ogłosił, że drużyna Rosji nie zostanie wpuszczona na styczniowe MŚ juniorek U-18.

Federacje hokeja na lodzie Finlandii, Norwegii, Danii, Szwecji, Czech i Łotwy poinformowały, że zbojkotują ewentualne mecze z Rosją podczas przyszłorocznych mistrzostw świata Elity w Niemczech. Jeśli decyzja CAS zostałaby utrzymana w mocy, zespół rosyjski wróciłby bowiem do najwyższej klasy rozgrywek mistrzowskich.