Michał Kołodziejczak zawieszony. Biedroń i Paszyk komentują aferę

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Były wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jest to skutek zarzutów, jakie wobec niego skierowały w Kanale Zero jego byłe współpracownice. „Dobrze, że doszło do zawieszenia. Po pierwsze, Kołodziejczak ma prawdopodobnie problem z uzależnieniem, chorobą, powinien się leczyć. Po drugie, doszło do poważnego przestępstwa” – zaznaczył europoseł Lewicy Robert Biedroń w programie „Sprawdzam!” Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To skutek poważnych zarzutów ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły polityka o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków.

Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. Poważne oskarżenia Burza wokół Michała Kołodziejczaka – były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt poważnych zarzutów ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły…

Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań zostały ujawnione. Dobra decyzja klubu KO. Teraz czas na działania służb, które tę sprawę powinny wyjaśnić. Ja zawsze podkreślam, że w naszym państwie jest domniemanie niewinności, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach. Ale sprawne wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje – powiedział Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który również był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Dobrze, że doszło do zawieszenia. Po pierwsze, Kołodziejczak ma prawdopodobnie problem z uzależnieniem, chorobą, powinien się leczyć. Po drugie, doszło do poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami. Trzeba przede wszystkim rozmawiać o ofiarach tych czynów i oczekiwać działania odpowiednich służb, prokuratury – mówił w RMF FM europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Z Biedroniem zgodził się Paszyk, który podkreślił, że „instytucje bez chwili zwłoki, powinny zacząć wyjaśniać tę sprawę”.

Kim jest Michał Kołodziejczak?

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r.

Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych.

Od 2023 r. jest posłem.