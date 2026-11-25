Makabryczne odkrycie na warszawskim Wawrze. Sąsiadów zaniepokoiły dziwne odgłosy
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Starsza kobieta znaleziona martwa w domu na warszawskim Wawrze. W sprawie zatrzymano młodego mężczyznę - informuje dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
Policję zawiadomili sąsiedzi z ul. Stradomskiej w Aninie. Usłyszeli, że z mieszkania dochodziły dziwne odgłosy.
Gdy policjanci przyjechali na miejsce, stwierdzili zgon kobiety. Zatrzymali młodego mężczyznę. Na razie nie wiadomo, czy on i starsza kobieta się znali.
Na miejscu pracują teraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają ślady, by ustalić wszystkie okoliczności. Nie wykluczają zabójstwa.