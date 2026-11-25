RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Szereg nieprawidłowości wykazała kontrola w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość, którego uczniowie na początku listopada skandowali wulgarne hasła przed Trybunałem Konstytucyjnym - poinformowało w środę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jak się okazuje, uczniowie przyjechali do Warszawy na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka, a założycielka i pełnomocniczka szkoły jest członkiem zarządu Konfederacji Korony Polskiej w okręgu nr 7.

Uczniowie mieli zwiedzać Sejm, trafili na manifestację przed TK

6 listopada w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym uczestniczyli licealiści z Zamościa, którzy w mundurach i pod opieką nauczycielek skandowali wulgarne hasła w stronę premiera Donalda Tuska i telewizji TVN. Uczniowie niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu.

Ministra edukacji Barbara Nowacka informowała 9 listopada, że w związku z wydarzeniami przed Trybunałem kontrolę placówki prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie. O wynikach postępowania poinformował PAP rzecznik Kuratorium Artur Pawłowski.

Jak przekazał, kontrolujący stwierdzili szereg nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenie zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczniami poprzez wprowadzenie grupy szkolnej w środek zgromadzenia publicznego o charakterze politycznym, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej.

Wizyta w Sejmie na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej

Kontrola wykazała, że uczniowie udali się do Warszawy na zaplanowaną wycieczkę, podczas której zwiedzali Sejm na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka. Następnie - w umundurowaniu i wbrew programowi - udali się przed Trybunał, gdzie trwała manifestacja.

W ocenie kuratorium, wprowadzenie uczniów w bieżący spór, agitację polityczną i udział w manifestacji stanowi złamanie zasady neutralności politycznej i regulaminu mundurowego.

Nauczyciele byli opiekunami i mają ustawowy obowiązek zachowania apolityczności, która wynika wprost z ustawy - Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela – powiedział Pawłowski.

Założycielka szkoły i pełnomocnik organu prowadzącego Agnieszka Macek mówiła podczas konferencji prasowej 9 listopada, że w wycieczce edukacyjnej do Sejmu uczestniczyło ok. 50 uczniów w wieku 15-19 lat.

Macek jest członkiem zarządu Konfederacji Korony Polskiej w okręgu nr 7, który obejmuje m.in. Chełm i Zamość. Z jej relacji wynika, że do szkolnej wycieczki dołączyła po wyjściu uczniów z Sejmu. Wówczas miała „spontanicznie” i „z ciekawości” zadecydować, żeby udać się pod TK. Młodzież - jak stwierdziła - „wyraziła taką wolę”, a opiekunowie „ulegli jej presji”.

Pełnomocnik argumentowała, że uczniowie zachowali się „nagannie, nieodpowiednio”, ponieważ „dali się ponieść emocjom, tzw. psychologii tłumu”. Dodała, że grupa przebywała przed Trybunałem ok. 10 minut i opiekunowie zabrali uczniów, gdy tylko zauważyli, że zaczynają skandować wulgarne hasła.

Przyznała, że decyzja o przejściu pod Trybunał była błędna, przeprosiła młodzież, rodziców i obywateli. Zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji wobec uczniów, którzy zachowali się nieodpowiednio. Poinformowała też o swojej rezygnacji z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego.

„Odpowiedzialność moralna i prawna”

Rzecznik kuratorium Artur Pawłowski przekazał, że „pełnomocnik organu prowadzącego nie pełniła podczas wyjazdu żadnej formalnej roli i była tam jako osoba prywatna”. W jego ocenie kierownik wycieczki powinna zapewnić młodzieży bezpieczeństwo i w ogóle nie zabierać uczniów pod Trybunał.

Rzecznik nie wykluczył, że kuratorium skieruje wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia w odniesieniu do kierownik, ale też opiekunów wycieczki.

Są osoby, które ponoszą odpowiedzialność moralną, prawną i wszelką. One są zapisane w karcie wycieczki, w dokumentach wycieczki - to jest kierownik, to są opiekunki – stwierdził.

Jak przekazał, kontrola wykazała też mniejsze uchybienia, które odnoszą się do regulaminu wycieczek i zapisów w statucie. Kuratorium wydało 13 zaleceń, które odnoszą się m.in. do kwestii organizacyjnych, obowiązku zapewnienia właściwej opieki nad uczniami, zachowania apolityczności i przestrzegania regulaminu mundurowego.

Rzecznik przekazał, że konsekwencje może ponieść kierownik i opiekunowie wycieczki, którzy sprawowali bezpośredni nadzór nad uczniami. Jak podał, dyrektor szkoły skierował wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia godności zawodu nauczyciela przez kierownik wycieczki. Natomiast część uczniów została ukaranych naganą dyrektora i naganą na forum szkoły.

Do chwili nadania depeszy PAP nie uzyskała odpowiedzi szkoły na pytania w tej sprawie.

Kontrola w szkole w Zamościu

Kontrola w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość odbyła się w dniach 9-12 listopada. Szkoła dysponuje oddziałami przygotowania wojskowego, prowadzi tzw. klasy mundurowe i otrzymuje dotację celową z MON. Rzecznik kuratorium podał, że kopia protokołu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi została przekazana do MON.

9 listopada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji „wnikliwie analizuje” wydarzenia związane z udziałem uczniów w demonstracji przed TK. Dodał, że dalsze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu raportu z tej kontroli prowadzonej przez kuratorium.