RMF24

Dziś spotkanie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego z Donaldem Trumpem. Spotkanie w cieniu ostatnich naruszeń polskiej granicy, które prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał „pomyłką”. „Jeżeli da się usprawiedliwiać takie rzeczy, to dla Polski jest to oczywiście niebezpieczne” - mówił na antenie Radia RMF24 Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Rutte adwokatem sprawy ukraińskiej

Na dziś zaplanowano spotkanie, które może mieć bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Zwłaszcza w kontekście niedawnych wydarzeń na polskiej granicy. 20 listopada polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie rakiety manewrujące, natomiast w poniedziałek granicę przekroczył rosyjski bezzałogowiec.

Na Florydzie z Donaldem Trumpem spotka się Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. Ma większe możliwości niż prezydent Zełenski, czy inni przywódcy europejscy. Jest dobrym adwokatem dla wielu spraw - oceniał gość Radia RMF24.

Rosyjskie rakiety nad Polską, bezpieczeństwo Europy i rola USA. Co przyniesie spotkanie Trumpa z Rutte? Rosyjskie rakiety spadają na terytorium Polski. NATO decyduje o wzmocnieniu naszej obrony. Prezydent Trump nazywa Putina przyjacielem. I właśnie w takiej atmosferze amerykański prezydent spotka się z sekretarzem generalnym NATO. Do rozmowy dojdzie…

Z jakim celem sekretarz generalny NATO wybiera się do USA? Rutte próbuje kolejny raz być adwokatem sprawy ukraińskiej i szerzej, europejskiego bezpieczeństwa - wyjaśniał Piotrowski.

Jednocześnie podejrzewam, że pilnuje, czy w międzyczasie nie rozwija się nic, jeśli chodzi o plan pokojowy między Ameryką a Rosją. W zeszłym roku mieliśmy podobną dynamikę, zakończoną dwudziestoośmiopunktowym planem, który brzmiał bardzo prorosyjsko - dodał.

„To dla Polski oczywiście niebezpieczne”

Niedawne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych mogły w Europie wywołać obawy. Donald Trump nazywał bowiem Władimira Putina swoim przyjacielem, a o naruszeniu polskiej granicy przez rosyjskie rakiety mówił, że mogły się znaleźć tam przez pomyłkę. Piotrowski stwierdził wprost:

Moim zdaniem to nie jest gra, tylko pewna zażyłość, sympatia.

Sympatia, która zdaniem eksperta nie wróży Polsce nic dobrego. Jeżeli da się usprawiedliwiać takie rzeczy, to dla Polski jest to oczywiście niebezpieczne. Możemy się zastanowić, czy to, że Polska i inne państwa sojuszu są w NATO i są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, to dalej jest pewny argument, że nie mamy czego się obawiać? -zastanawiał się.

Do czego Putin musiałby się posunąć? Broń nuklearna

Zdaniem Piotrowskiego, podejście Trumpa do prezydenta Rosji jest konsekwentne i raczej bardzo trudne do zmiany. To jego nastawienie od początku pierwszej kadencji, od 2017 roku - zwracał uwagę.

Czy jest jednak coś, co mogłoby to podejście zmienić? Naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić, do czego Władimir Putin musiałby się posunąć. Jedną z takich rzeczy, przy czym bardzo mało prawdopodobną, jest użycie broni nuklearnej. Niewielkiej, taktycznej gdzieś na Ukrainie, bo Donald Trump bardzo, bardzo się wojny nuklearnej obawia - stwierdził.

Piotrowski podkreślił jednak, że byłby to „absolutnie skrajny krok”. Nie przedstawiam tutaj jakiegoś wachlarza możliwości - doprecyzował.

Będą rozmowy o bazie w Polsce?

Od jakiegoś czasu toczy się też dyskusja o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Czy zdaniem eksperta, także i ten temat może zostać poruszony na spotkaniu? Wydaje mi się, że nie - skwitował - To jest umocowane w stosunkach dwustronnych, a nie w polityce samego sojuszu.

Spotkanie Trumpa z Rutte. "Próbuje być adwokatem europejskiego bezpieczeństwa" Czas: 09:53