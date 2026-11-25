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W wieku 77 lat zmarł Andrzej Domalik – ceniony reżyser teatralny i filmowy, profesor sztuk teatralnych, były prorektor Akademii Teatralnej w Warszawie. O śmierci artysty poinformował Teatr Ateneum, którego był wieloletnim dyrektorem. Domalik pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny. Prywatnie był mężem aktorki Ewy Telegi.

Andrzej Domalik urodził się 6 czerwca 1949 roku w Górze Śląskiej. Początkowo studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak to sztuka stała się jego prawdziwą pasją. W 1982 roku ukończył reżyserię w łódzkiej PWSFTviT.

Przez lata był związany z najważniejszymi polskimi scenami teatralnymi, m.in. Teatrem Dramatycznym i Teatrem Ateneum w Warszawie.

W latach 2011–2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego, a następnie dyrektora naczelnego Teatru Ateneum. Współpracownicy wspominają go jako osobę, która „potrafiła być blisko zespołu” i „pozostawiła po sobie nie tylko ślad w teatrze, ale także ciepłe wspomnienie swojej obecności, dobroci i życzliwości”.

Twórca niezapomnianych spektakli i filmów

Domalik był autorem 33 przedstawień teatralnych, z których ostatnim był „Komediant” Thomasa Bernharda, wystawiony w 2023 roku w Teatrze Narodowym. Jego debiutem teatralnym była „Mewa” Antoniego Czechowa w 1991 roku.

Reżyserował także dla Teatru Telewizji, gdzie stworzył jedenaście spektakli – ostatnim z nich była „Boska!” z Krystyną Jandą w roli głównej.

W dorobku filmowym Domalika szczególne miejsce zajmuje „Zygfryd” z 1986 roku, oparty na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza, z Gustawem Holoubkiem w roli głównej. Film ten zdobył uznanie krytyków i liczne nagrody, w tym Brązowe Lwy Gdańskie oraz Nagrodę im. Andrzeja Munka.

Andrzej Domalik był wykładowcą i prorektorem Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2019 roku otrzymał tytuł profesora sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych. Był także członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

Artysta zmarł w wieku 77 lat i pozostawił w żałobie żonę, aktorkę Ewę Telegę, oraz córkę Zofię Domalik, również aktorkę.