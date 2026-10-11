Jak wygląda ochrona najważniejszych ludzi w państwie? Były szef BOR-u w Radiu RMF24

RMF24

Jak poważne było zagrożenie dla premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jak w takiej sytuacji działają służby? O procedurach bezpieczeństwa, ocenie zagrożenia i ochronie najważniejszych osób w państwie Piotr Salak porozmawia w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 z gen. Marianem Janickim, byłym szefem Biura Ochrony Rządu.

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Informacja o możliwym zamachu postawiła w gotowości policję, Służbę Ochrony Państwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Jak w praktyce wygląda weryfikacja takich sygnałów?

Kiedy groźba staje się realnym zagrożeniem, a jakie działania podejmują służby, zanim zdecydują o zmianie zasad ochrony? Jak dziś wygląda ochrona premiera i członków rządu? Czy procedury są dostosowane do zagrożeń, wśród których są nie tylko bezpośrednie ataki, ale też groźby rozpowszechniane w internecie i działania osób radykalizujących się w sieci? Czy obecne przepisy i możliwości SOP pozwalają skutecznie reagować na takie sytuacje?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, RMF24.pl, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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