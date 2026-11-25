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Prezydent stolicy Małopolski Łukasz Gibała we wpisie w mediach społecznościowych przyznał, że prace nad metrem w Krakowie zostały wstrzymane. Stwierdził jednak, że jeśli rząd zapewni gwarancje finansowe, to do pomysłu będzie można wrócić. Opozycja wzywa administrację Gibały do żmudnej pracy o środki w Warszawie. Miasto wydało już sporo na przygotowanie do inwestycji, ogłosiło też jak miałby wyglądać planowany przebieg trasy metra.

Bez środków na metro w budżecie. „Czekamy”

O perspektywach budowy metra dyskutowano w środę podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Została ona zwołana na wniosek grupy radnych Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, a jej głównym punktem była informacja prezydenta miasta w sprawie nieujęcia w projekcie przyszłorocznego budżetu środków na przygotowanie i realizację budowy tego środka transportu. Potem odbyła się dyskusja z udziałem m.in. krakowskich parlamentarzystów, ekspertów i radnych miejskich.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała potwierdził, że w projekcie budżetu miasta na przyszły rok nie uwzględniono środków na prace związane z przygotowaniem tej inwestycji, „bo nie ma środków finansowych ze strony rządu”.

Oczywiście, jak takie środki się pojawią, to wtedy owszem możemy nad metrem pracować i możemy przyjaźnie i pozytywnie zaskoczyć mieszkańców (…). To nie jest tak, że my definitywnie zaniechamy prac nad metrem, my po prostu się wstrzymujemy, my czekamy – powiedział prezydent.

Gibała chce deklaracji od rządu

Zaznaczył, we wszystkich aktualizowanych dokumentach strategicznych, m.in. planie ogólnym oraz strategii miasta metro zostanie zapisane, jako inwestycja warunkowa, która „być może się wydarzy”.

Czekamy na to, żeby w jakimś oficjalnym dokumencie rządowym było zapisane, że realnie są możliwości finansowania dla krakowskiego metra, bo wszyscy wiemy, że bez finansowania ze strony rządu metro nie powstanie, bo z budżetu miasta nie da się go zbudować, i to zawsze wszyscy politycy podkreślali – podkreślił Gibała.

Według niego miasto musiałoby przeznaczyć ok. 40 mln zł na przygotowanie dokumentacji dla budowy metra.

To są pieniądze z podatków ciężko pracujących Krakowian (…). Dopóki ja będę prezydentem, to dopóty nie będziemy kontynuować takiej polityki wydawania tych pieniędzy lekką ręką na projekty, które są niepewne – zadeklarował prezydent.

Gibała przypomniał, że trwają prace nad projektem budżetu państwa. Gdyby w tym budżecie znalazły się środki na dokumentację dla metra, to byłby to ważny sygnał ze strony rządu, że rząd też poważnie traktuje tę inwestycję. I wtedy sytuacja by się zmieniła – dodał włodarz miasta.

Zadeklarował, że będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie gwarancji rządowych i zaapelował o to samo do krakowskich parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej.

Jak to jest z tym króliczkiem?

Wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, odpowiadający za inwestycje transportowe, przekazał podczas sesji, że od powstania magistrackiego referatu ds. budowy metra łącznie wydano na jego działanie i płace pracowników 4,5 mln zł.

W ostatnich tygodniach odbyliśmy szereg spotkań z władzami państwowymi, tak naprawdę do dziś nie usłyszeliśmy żadnej jasnej deklaracji – mówił wiceprezydent. Jeśli będą jakieś gwarancje finansowe, jeśli będzie zewnętrzne finansowanie, to oczywiście wrócimy do tematu metra i inwestycja zostanie zrealizowana – dodał.

Wałachowski ocenił, że od momentu referendum w 2014 roku, w którym Krakowianie opowiedzieli się za budową tego środka transportu „kolejne administracje nie chcą za bardzo budować metra, wolą raczej gonić tego króliczka (…) i nigdy go nie złapać”.

Nasza administracja będzie chciała dalej gonić tego króliczka, kiedy będzie realny do złapania – zadeklarował wiceprezydent.

PiS składa wniosek ws. pieniędzy na dokumentację metra

Były minister infrastruktury, poseł PiS Andrzej Adamczyk przypomniał podczas środowej sesji, że jego środowisko polityczne za czasów swoich rządów wspierało konkretnymi środkami finansowymi rozwój miasta, o czym świadczy m.in. zbudowanie Północnej Obwodnicy Krakowa i kończąca się właśnie budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej przez Nową Hutę.

Taka inwestycja jak metro (…) zasługuje na wsparcie i możliwa jest tylko przy współudziale, wsparciu rządu i budżetu państwa – zaznaczył Adamczyk.

Jak poinformował, decyzją kierownictwa PiS został przygotowany wniosek do projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, który zostanie zgłoszony podczas drugiego czytania dokumentu w Sejmie o przeznaczeniu kwoty 30 mln zł na prace związane z koncepcją i badaniami geologicznymi dla krakowskiego metra.

Mamy nadzieję, że poprawka ta zostanie przyjęta przez stronę większości parlamentarnej (…). Gorąco apeluję i zwracam się z prośbą do wszystkich polityków, aby wesprzeć ten projekt, aby Kraków zaczął prace zmierzające do rozpoczęcia kolejnego epokowego przedsięwzięcia – dodał poseł PiS.

Poseł KO apeluje o pośpiech. Piątkowska o pracę

Poseł KO Dominik Jaśkowiec, występując podczas sesji, przypomniał, że zasadność budowy tego typu środka transportu została potwierdzona w analizie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a przedstawiciele rządu wielokrotnie deklarowali wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia.

Z uwagi na znaczenie metra w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej rząd jest gotowy, to jest jasna deklaracja ministerstwa infrastruktury, objąć metro specustawą dotyczącą przygotowań inwestycji kluczowych, strategicznych dla Polski. Prace nad drugą taką ustawą trwają – zapowiedział poseł KO.

Według niego realne jest też wsparcie zewnętrzne inwestycji z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2028-2034, a także Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), czy programów obsługiwanych przez BGK.

Trzeba to robić szybko, bo Polska już nie dostanie dużych pieniędzy z Unii Europejskiej. Rozwój Polski i zasobność Polski powoduje to, że z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że perspektywa finansowa 2028–2034 i ponad 120 mld euro dla naszego kraju to są ostatnie duże pieniądze, które z Unii otrzymamy – zaznaczył Jaśkowiec.

Jest potrzebne wyjście z gabinetu i rozmowy w Warszawie (…). Trzeba pochodzić, pojeździć, dotrzeć do instytucji – zwrócił się do Gibały.

Poseł przypomniał, że w nowej perspektywie UE zapowiadane jest około 10 mld euro na rozwój transportu szynowego w polskich miastach, z czego zainteresowanie rozwojem systemu metra zgłaszały dwie metropolie: Warszawa i Kraków.

Wspólnie ponad podziałami politycznymi możemy dać Krakowowi metro, jestem o tym głęboko przekonany – zakończył Jaśkowiec.

Monika Piątkowska, senatorka i kontrkandydatka Gibały w II turze wyborów wyraziła nadzieję, że prezydent Krakowa wraz ze swoją ekipą będzie szukać skutecznego sposobu na realizację tej inwestycji.

To nie o czekanie tutaj chodzi, tylko aktywną pracę, aktywne pozyskiwanie środków i odwagę w podejmowaniu decyzji – dodała.

Według niej nikt nie ma wątpliwości, że Kraków nie sfinansuje samodzielnie tak dużego przedsięwzięcia transportowego, ale – zaznaczyła Piątkowska — przedstawiciele rządu z premierem Donaldem Tuskiem na czele składali wyraźne publicznie deklaracje jego wsparcia środkami budżetowymi i europejskimi.

Mówimy tu o konkretnych dużych pieniądzach (…). Brakiem odpowiedzialności jest zaprzepaszczenie historycznej szansy, przed którą dzisiaj Kraków stoi, bo dzisiaj mamy realną szansę na pozyskanie pieniędzy. Trzeba się do tego wydatkowania środków przygotować – dodała senatorka.

Jak zaznaczyła „obietnica, deklaracje padły, ale tę żmudną pracę muszą wykonać władze Krakowa i administracja krakowska”.

Parlamentarzyści, na pewno KO, w tym również ja, nie odżegnujemy się od pomocy – będziemy wspierać, będziemy zabiegać, będziemy rozmawiać, będziemy panu prezydentowi pomagać, ale to pan prezydent decyduje i rozdaje zadania głównie swojej administracji – mówiła Piątkowska do Gibały.

Przypominając wyniki ogólnomiejskiego referendum z 2014 roku ws. budowy metra, zwróciła się do prezydenta: Nie ma pan mandatu do wyrzucania wyników tego referendum do kosza, wyniki tego referendum w dalszym ciągu są ważne.

Zgodnie z planami poprzednich władz Krakowa, ogłoszonymi we wrześniu 2025 r., pierwsza linia metra miała zostać oddana do użytku za 10 lat. Docelowo krakowskie metro ma mieć dwie linie o łącznej długości ok. 29 km. Szacowany koszt inwestycji to 13-15 mld zł.