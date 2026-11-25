RMF24

W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy europosła PSL, czy rozważa powrót do polskiego rządu i objęcie stanowiska ministra rolnictwa. Krzysztof Hetman jest wymieniany wśród potencjalnych następców Stefana Krajewskiego. Czy chciałby zamienić Brukselę na Warszawę?

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Czy wniosek PiS o wotum nieufności może zagrozić jego pozycji? Jak europoseł PSL ocenia zarzuty dotyczące doradcy ministra Daniela Puławskiego i czy w tej sprawie potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia?

Czy w spółkach Skarbu Państwa rzeczywiście dochodzi do blokowania reform przez osoby związane z PSL? Czy partia powinna poprzeć ograniczenie liczby państwowych spółek i uporządkowanie zasad obsadzania w nich stanowisk?

Ważnym tematem będzie również przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2028–2034. Czy polscy rolnicy rzeczywiście mogą stracić nawet 15 procent środków? Co oznacza zamiana części obowiązkowych mechanizmów wsparcia na dobrowolne i czy polski rząd zagwarantuje rolnikom utrzymanie tych dopłat? Jakie znaczenie ma zapowiadany na 26 listopada protest rolników w Brukseli?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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