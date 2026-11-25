RMF24

W ostatnich dniach została naruszona polska przestrzeń powietrzna przez rosyjskie rakiety oraz drona. Jak powinna odpowiedzieć Polska? Marcin Horała z Rozwoju Plus powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że nota dyplomatyczna nie wystarczy. „Rosja rozumie tylko język siły. Rosjanie powinni poczuć, że jeśli Polskę coś zaboli, to ich też coś zaboli” – powiedział wicemarszałek Sejmu.

W piątek w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły i upadły na terytorium kraju trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do incydentu doszło podczas ćwiczeń wojsk tzw. Koalicji Chętnych w Polsce. Z kolei w poniedziałek przestrzeń RP naruszył dron, jednak po przekroczeniu granicy zawrócił.

Rozmowy w Waszyngtonie ws. naruszenia polskiej przestrzeni przez Rosję O naruszeniu polskiej przestrzeni przez Rosję rozmawiał w Waszyngtonie szef polskiej placówki dyplomatycznej Bogdan Klich. Po rozmowach w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu, Klich przedstawił też w Departamencie Stanu informację o…

Nota dyplomatyczna nie wystarczy. Może część z tej odpowiedzi nie powinna być jawna. Rosja rozumie tylko język siły. Coś, co za czasów zimnej wojny nazywało się adekwatną odpowiedzią, powinno mieć miejsce - powiedział Horała w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Państwo polskie ma cały szereg działań w swojej palecie, ale one nie powinny być jawne. Rosjanie powinna poczuć, że jeśli Polskę coś zaboli, to ich też coś zaboli - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.