Tragedia na obwodnicy Kairu. Cysterna stanęła w płomieniach, 30 ofiar śmiertelnych
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Co najmniej 30 osób zginęło w wyniku tragicznego wypadku na obwodnicy w pobliżu Kairu. Jak poinformowało egipskie ministerstwo zdrowia, pojazd przewożący produkty ropopochodne przewrócił się i stanął w płomieniach.
Zdjęcie ilustracyjne
/Shutterstock
W działaniach ratunkowych uczestniczy aż
39 karetek pogotowia, które udzielają pomocy poszkodowanym i transportują ich do najbliższych szpitali.
Minister zdrowia Egiptu, Chalid Abdel Ghaffar, wydał polecenie podniesienia stanu gotowości we wszystkich placówkach medycznych w regionie.
Resort zdrowia uważnie śledzi rozwój sytuacji i współpracuje z innymi służbami, aby zapewnić poszkodowanym jak najlepszą opiekę medyczną.
Na razie nie są znane dokładne
przyczyny przewrócenia się pojazdu. Egipskie służby prowadzą dochodzenie, by wyjaśnić okoliczności tragedii.
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