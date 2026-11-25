RMF24

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Co najmniej 30 osób zginęło w wyniku tragicznego wypadku na obwodnicy w pobliżu Kairu. Jak poinformowało egipskie ministerstwo zdrowia, pojazd przewożący produkty ropopochodne przewrócił się i stanął w płomieniach.

W działaniach ratunkowych uczestniczy aż 39 karetek pogotowia, które udzielają pomocy poszkodowanym i transportują ich do najbliższych szpitali.

Minister zdrowia Egiptu, Chalid Abdel Ghaffar, wydał polecenie podniesienia stanu gotowości we wszystkich placówkach medycznych w regionie.

Resort zdrowia uważnie śledzi rozwój sytuacji i współpracuje z innymi służbami, aby zapewnić poszkodowanym jak najlepszą opiekę medyczną.

Na razie nie są znane dokładne przyczyny przewrócenia się pojazdu. Egipskie służby prowadzą dochodzenie, by wyjaśnić okoliczności tragedii.