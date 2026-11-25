RMF24

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Miliony gospodarstw domowych w Anglii, Walii i Szkocji zapłacą tej zimy więcej za prąd i gaz. Regulator rynku energii Ofgem podniósł limit cen dla odbiorców korzystających ze zmiennych taryf. Wskazuje, że główną przyczyną wzrostu kosztów jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Od stycznia przeciętne gospodarstwo domowe korzystające z energii elektrycznej i gazu zapłaci średnio o 37 funtów więcej miesięcznie. Oznacza to wzrost limitu cen o 26 proc. – do najwyższego poziomu od drugiego kwartału 2023 roku.

Podwyżki obejmą przede wszystkim klientów korzystających ze zmiennych taryf. Według wyliczeń Ofgem stanowią oni około dwóch trzecich wszystkich odbiorców energii w Anglii, Walii i Szkocji.

Ofgem: Konflikt podnosi koszty energii

Regulator poinformował, że na decyzję wpłynął wzrost hurtowych cen gazu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy – czyli w okresie uwzględnianym przy ustalaniu limitu na styczeń–marzec – ceny te wzrosły o 33 proc.

Konflikt na Bliskim Wschodzie nadal powoduje wzrost kosztów energii. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu nadchodzącej zimy ta podwyżka cen będzie powodem do niepokoju dla wielu gospodarstw – oświadczył dyrektor ds. rynków Ofgem Neil Kenward.

Zaapelował do osób, które mogą mieć trudności z opłaceniem rachunków, aby kontaktowały się ze swoimi dostawcami. Firmy energetyczne mają obowiązek oferować klientom wsparcie i doradztwo.

Organizacje ostrzegają przed trudną zimą

Katy King z organizacji Nesta, zajmującej się m.in. transformacją energetyczną, oceniła, że skutki podwyżek będą dotkliwe dla wielu rodzin.

„Miliony gospodarstw będzie się mierzyć z brutalną zimą” – ostrzegła w oświadczeniu.

Rząd zapowiedział już działania osłonowe. W październiku poinformowano, że około 20 mln gospodarstw w Anglii otrzyma tej zimy jednorazową dopłatę do rachunków w wysokości 100 funtów. Podobne rozwiązania zapowiedziały także rządy Walii i Szkocji.

Pomoc, którą zapewniliśmy, da ludziom trochę przestrzeni, ale przyznaję, że trzeba zrobić więcej – powiedział w Izbie Gmin premier Andy Burnham.

Nowe limity cen dotyczą Anglii, Walii i Szkocji. Irlandia Północna objęta jest odrębnym systemem – jej hurtowy rynek energii elektrycznej jest połączony z rynkiem Republiki Irlandii, a nad sektorem czuwa własny regulator.

Wielka Brytania pozostaje bardziej uzależniona od gazu niż średnia dla Unii Europejskiej. Z danych brytyjskiego ministerstwa energii DESNZ i Eurostatu wynika, że w 2025 roku gaz odpowiadał za 35 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. W UE było to 21 proc. w 2024 roku.