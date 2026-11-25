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"Wiemy, że polska strona zwróciła się do NATO z propozycją zestrzeliwania rakiet i dronów nad Ukrainą" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wcześniej o takiej propozycji pisał portal Bloomberg. Na pytanie, skąd ma tę wiedzę, ambasador odpowiedział: "Wiem to z prasy i innych źródeł".

RMF FM

Najbardziej kontrowersyjna kwestia – możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy przez polskie systemy obrony powietrznej – nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Jak przypomina ambasador, już w 2024 roku podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które zakłada konsultacje z NATO w sprawie takiego scenariusza. Ostateczna decyzja należy jednak do całego Sojuszu, a nie tylko do Polski.

Czekamy na oficjalny komunikat NATO – podkreśla Bodnar.

Ambasador Ukrainy w Polsce: Strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach Czas: 20:34

„Strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach”

W ostatni piątek, gdy rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ukraińskie służby miały przekazać stosowne informacje swoim polskim partnerom.

Wojskowi między sobą współpracują. Są oficerzy łącznikowi, którzy między sobą się komunikują i strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach - zapewnia ambasador. Nie chce jednak wchodzić w szczegóły dotyczące zakresu i ilości przekazywanych danych, podkreślając, że są to kwestie zastrzeżone dla służb wojskowych i wywiadowczych.

To trzeba wojskowych pytać, kto komu co powiedział, ale o tym, że rakiety nadlatują oczywiście, że polska obrona przeciwlotnicza wiedziała wcześniej, bo przestrzeń powietrzna była zamknięta - zaznacza Wasyl Bodnar.

W kontekście zapowiedzi wiceministra Cezarego Tomczyka o planowanym zakazie lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski od początku przyszłego roku, ambasador Bodnar podkreślił, że decyzje dotyczące zamykania przestrzeni powietrznej należą do polskich władz i są podyktowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Jeżeli polska strona decyduje o zaostrzeniu warunków kontroli powietrznej albo użycia środków do rażenia obiektów, które mogą przekroczyć granicę, to będzie to działało na korzyść Ukrainy – ocenił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

O wizycie prezydenta Polski w Kijowie: Pracujemy nad harmonogramem

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawił się również temat ewentualnej wizyty prezydenta Polski w Kijowie.

Pracujemy nad harmonogramem, ale nie chcemy składać przedwczesnych deklaracji – mówi Bodnar.

Dopytywany o to, co w tej sprawie stanowi największy problem i czy jest to polityka historyczna Ukrainy, zapewnia: Nie ma żadnych problemów historycznych. My teraz rozwiązaliśmy problemy - wiecie, jaka była decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej. Stworzono wiele grup roboczych do rozwiązania tych tematów.

Umowa dronowa coraz bliżej?

Piotr Salak pytał swojego gościa również o losy tzw. „umowy dronowej” z Ukrainą, która ma umożliwić ścisłą kooperację firm z obu krajów w zakresie produkcji i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Jak informuje ambasador Bodnar, projekt umowy został już przekazany stronie polskiej i jest obecnie analizowany przez odpowiednie ministerstwa.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ustalić ostateczny tekst i przygotować dokument do podpisania – mówi dyplomata.

Nowa fala uchodźców z Ukrainy? „Nie spodziewam się”

Ambasador Ukrainy w Polsce pytany o to, czy nadchodząca zima może być najcięższa dla Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, mówi, że już teraz jest ciężko: w wielu regionach Ukrainy dochodzi do przerywania dostaw prądu i wody. Rosyjskie ataki na mosty i kluczowe węzły komunikacyjne utrudniają życie mieszkańcom i logistykę w całym kraju.

Myślę jednak, że doświadczenia z poprzednich zim oraz wsparcie międzynarodowe pomoże nam przetrwać – mówi Wasyl Bodnar.

Czy Polska musi spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy? Ambasador uspokaja: Nie spodziewam się dużej fali. Kto chciał wyjechać, już wyjechał. Takich ruchów jak w 2022 roku już nie będzie.

Jego zdaniem, osoby, które zostały na Ukrainie, nauczyły się radzić sobie w trudnych warunkach i nie planują masowej emigracji.

Polskie samorządy na wschodzie kraju są w stałym kontakcie z ukraińską dyplomacją, jednak – jak zapewnia ambasador – na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu masowym napływem uchodźców.

Braki w dostawach broni i wsparcie Zachodu

Ambasador nie ukrywa, że Ukraina od ponad roku boryka się z niedoborem pocisków i sprzętu wojskowego. Dostawy są uzależnione od decyzji Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników, a sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie.

Dostawy sprzętu wojskowego idą bez zakłóceń, ale pocisków brakuje – przyznaje Bodnar.

Pojawienie się stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, o której decyzja może zapaść już w grudniu, ambasador ocenia jako czynnik stabilizujący sytuację w regionie i odstraszający Rosję od dalszych działań agresywnych.

Polityka USA i przyszłość Ukrainy

Jak ambasador ocenia politykę Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy? Jego zdaniem, niezależnie od wypowiedzi polityków, takich jak Donald Trump, kluczowe jest zaangażowanie Amerykanów w negocjacje i poszukiwanie dróg do zakończenia wojny.

Nie ma innych formatów negocjacji. Rozmowy i sankcje to jedyne pokojowe metody nacisku na Rosję – mówi Bodnar.

Ambasador stanowczo odrzuca możliwość jakichkolwiek ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy.

Nie ma mowy o oddawaniu ziemi w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Gwarancje bezpieczeństwa to członkostwo w NATO – podkreśla. Jego zdaniem, tylko pełna integracja z Sojuszem Północnoatlantyckim może zapewnić Ukrainie trwałe bezpieczeństwo.

W odpowiedzi na pytania o działania ukraińskiej armii poza granicami kraju, ambasador zapewnia, że ataki na rosyjskie statki czy most krymski mają charakter wyłącznie militarny i są odpowiedzią na rosyjską agresję.

Nie chcemy kontynuacji tej wojny. Rosja rozumie tylko język siły – podsumowuje.

Na zakończenie rozmowy ambasador potwierdził, że wkrótce zakończy swoją misję w Polsce i wróci do Kijowa, gdzie czeka na niego nowe stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.