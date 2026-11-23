RMF24

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” sprawdzili ponad tysiąc osób z zarządów i rad nadzorczych 395 spółek Skarbu Państwa. Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek artykułu, znaleźli wśród nich 219 osób związanych z partiami politycznymi wchodzącymi w skład obecnej koalicji rządzącej. „Ponad połowa to ludzie Trzeciej Drogi” – można przeczytać w publikacji.

219 nazwisk. Dziennikarze prześwietlili spółki Skarbu Państwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, za datę graniczną przyjęto 1 stycznia 2024 r., czyli czas tuż po powołaniu rządu. Dziennikarze korzystali z danych Krajowego Rejestru Sądowego, Państwowej Komisji Wyborczej, oświadczeń majątkowych, informacji ze stron partyjnych, platform społecznościowych oraz mediów. W ten sposób dotarto do 219 nazwisk.

„Ponad połowa to ludzie Trzeciej Drogi, czyli wyborczej koalicji PSL i Polski 2050 (z dużą przewagą tej pierwszej partii). Jest też prawie 80 nazwisk związanych z Koalicją Obywatelską i niemal 20 z Lewicą” – napisano w artykule.

„Miejsce do nagradzania ludzi związanych z partią”

Autorzy podkreślili, że większość spółek z listy to niewielkie podmioty podlegające kilkunastu ministerstwom, agencjom, urzędom i instytucjom – to właśnie one nominują ludzi do rad nadzorczych, a te wybierają członków zarządów.

„Formalnie każdy kandydat do rady musi uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa. Utworzono ją w 2016 r., za rządów PiS. Nie przeszkodziło to przeprowadzić prawdziwego desantu do spółek za poprzednich rządów. Partie tworzące rząd zapowiadały w kampanii wyborczej 2023 r., że zerwą z tą praktyką” – podkreślono w tekście.

Jak wskazano, spośród 395 spółek tylko 70 ma siedzibę w Warszawie. Reszta jest rozsiana po kraju i „są bardzo dobrym miejscem do nagradzania ludzi związanych z partią, zwłaszcza z regionów”. Zaznaczono, że prezentowana lista może być niepełna.