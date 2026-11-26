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Brytyjski resort obrony rozesłał listy do około 100 tysięcy rezerwistów, prosząc o aktualizację danych i proponując udziału w ćwiczeniach. To pierwsza taka akcja od dekad – wszystko w kontekście rosnących napięć międzynarodowych i zagrożeń ze strony Rosji.

Brytyjskie ministerstwo obrony (MoD) zdecydowało się na bezprecedensowy krok – do około 100 tysięcy rezerwistów trafiły oficjalne listy z prośbą o podanie aktualnych informacji dotyczących miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy oraz nowych umiejętności zdobytych po odejściu z wojska. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, to nie mobilizacja, a element „właściwego zarządzania” i budowania odporności kraju na wypadek kryzysu.

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Pierwszy raz od zimnej wojny

Według „Daily Telegraph” to pierwsza taka sytuacja od czasów zimnej wojny. Listy trafiły do osób należących do tzw. rezerwy strategicznej – weteranów, którzy niedawno zakończyli służbę i w razie potrzeby mogą zostać ponownie powołani. Resort obrony podkreśla, że aktualna baza danych rezerwistów jest kluczowa dla bezpieczeństwa kraju.

Decyzja o wysłaniu listów zapadła w kontekście narastających napięć międzynarodowych. 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie pociski manewrujące. W tym czasie w regionie odbywały się ćwiczenia wojskowe pod brytyjskim dowództwem, a brytyjski minister obrony Wes Streeting odwiedzał żołnierzy w Polsce.

RAF zabezpiecza swoje samoloty

To nie jedyny środek ostrożności. Brytyjskie media informują, że część samolotów RAF jest w nocy chowana do hangarów i specjalnych schronów, by chronić je przed ewentualnym atakiem dronów.

Podsekretarz stanu ds. weteranów w MoD, Calvin Bailey, uspokaja. Listy te nie oznaczają, że rezerwiści wkrótce zostaną zmobilizowani. To po prostu kwestia właściwego zarządzania. Musimy wiedzieć, jak skontaktować się z osobami, które są zdolne do służby, a także dysponować aktualnymi informacjami o ich umiejętnościach i doświadczeniu – wyjaśnił. Resort podkreśla, że to standardowa procedura, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa w niepewnych czasach.