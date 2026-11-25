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Władze Warszawy wydały zakaz organizacji zgromadzenia publicznego przy alei Szucha - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Zakaz dotyczy zgłoszenia przez osobę prywatną manifestacji pod hasłem "Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego". Oznacza to, że zgromadzenie przed TK może trwać tylko do 30 listopada.

Jak ratusz uzasadnił swoją odmowę?

Zgłoszone zgromadzenie publiczne pod hasłem "Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego” miało trwać od 30 listopada do 5 stycznia. Miało być kontynuacją demonstracji trwającej przed Trybunałem od kilku tygodni. Władze stolicy nie zgodziły się jednak na nie. Organizator może się jednak od zakazu odwołać do sądu. Ma na to 24 godziny.

Ratusz uzasadnił odmowę wydania zgody m.in. zajęciem jezdni, co spowoduje dalsze utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym rejonie, prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, spowodowaniem utrudnień w ruchu dla służb porządkowych oraz skargami mieszkańców.

„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób” - napisano, uzasadniając decyzję.

Konflikt wokół TK - końca nie widać

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w piątek 30 października, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wydarzenia te spotkały się z krytyką opozycji i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego. Z inicjatywy prezydenta były prowadzone rozmowy ws. tzw. resetu TK, w których wzięła też udział część rządzącej koalicji - ale bez KO i Lewicy. Zostały one jednak zawieszone.

Przełom w sprawie prezesa i wiceprezesa TK. Prokuratura otrzymała kluczowe uchwały Śledczy mogą już wzywać Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, uchwały Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu immunitetów prezesa i wiceprezesa Trybunału wpłynęły wczoraj do Prokuratury…

Dziś decyzja sądu dyscyplinarnego TK

Dziś w południe sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego ma dokonać kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego.

Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy informował, że zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego zostały uchylone. Sędzia Korwin-Piotrowska podkreśliła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

Rzeczników dyscyplinarnych i składy orzekające w sprawach zarządzeń wylosowano 3 listopada. W sprawie dotyczącej Święczkowskiego na rzecznika dyscyplinarnego wylosowano sędziego Stanisława Piotrowicza, a do składu sądu dyscyplinarnego: Magdalenę Bentkowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza.