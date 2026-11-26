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Już w piątek, 4 grudnia, centrum Warszawy zamieni się w magiczną krainę świateł. Prezydent Rafał Trzaskowski uroczyście uruchomi nową świąteczną iluminację, która w tym roku zachwyci mieszkańców i turystów wyjątkowymi dekoracjami nawiązującymi do legend i historii stolicy.

W piątek (4 grudnia) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uroczyście zaświeci choinkę i wraz z nią świąteczną iluminację w stolicy. W tym roku dekoracja będzie zupełnie inna.

Tegoroczna iluminacja to prawdziwy spektakl światła. W całym mieście rozbłyśnie blisko 3 miliony energooszczędnych punktów LED, a na ulicach pojawi się ponad 900 elementów dekoracyjnych – od choinek i karuzel, przez figury, po bramy świetlne, fotopunkty i instalacje interaktywne. Jak podkreślają organizatorzy, dekoracje nawiązują do warszawskich legend i dziedzictwa kulturowego miasta.

Centralnym punktem świątecznej scenerii pozostaje choinka na Placu Zamkowym, ale w tym roku równie imponujące drzewko stanie także na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki – będzie miało aż 21 metrów wysokości.

Legendarne postacie i interaktywne atrakcje

Wśród nowych dekoracji pojawią się figury przedstawiające m.in. Bazyliszka czy Kamiennego Niedźwiedzia. Towarzyszyć im będą interaktywne elementy, które pozwolą odwiedzającym poznać historie warszawskich legend. Na Nowym Mieście stanie karuzela ze Złotą Kaczką oraz postaciami Warsa i Sawy.

Na Rynku Starego Miasta będzie można spotkać znane postacie związane z Warszawą, takie jak Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko czy Bolesław Prus.

Gdzie znajdziemy dekoracje?

Świąteczne dekoracje rozświetlą nie tylko Trakt Królewski i Starówkę, ale także liczne place i ulice sąsiadujące z centrum. Iluminację będzie można podziwiać m.in. na Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Placu Trzech Krzyży, a także na Rynku Starego i Nowego Miasta, Placu Zamkowym, Barbakanie, Mariensztacie, ulicach Podwale, Piwnej, Świętojańskiej, Zapiecek, Freta, Długiej, Miodowej, Kilińskiego, Zakroczymskiej oraz Nowowiejskiej.

Nowe dekoracje pojawią się również na Placu Pięciu Rogów, Placu Centralnym, ul. Marszałkowskiej, ul. Świętokrzyskiej, Al. Ujazdowskich, Placu na Rozdrożu i Al. Wyzwolenia.

Nowość: mapping Pałacu Staszica

Jedną z największych atrakcji tegorocznej iluminacji będzie zupełnie nowy mapping Pałacu Staszica. Monumentalna fasada budynku ożyje dzięki obrazom, światłom, animacjom i muzyce, tworząc niezapomniane widowisko dla wszystkich odwiedzających.

Przez ostatnie trzy sezony mieszkańcom towarzyszyła iluminacja inspirowana czasami PRL. Od tego roku, przez kolejne trzy lata, świąteczne dekoracje będą ściśle związane z historią i legendami Warszawy.