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Brad Pitt i Angelina Jolie zakończyli wieloletni spór prawny dotyczący francuskiej posiadłości Chateau Miraval, w której znajduje się słynna winnica. Byli małżonkowie zawarli pozasądową ugodę i wycofali wzajemne roszczenia. Oznacza to, że nie dojdzie do zaplanowanego procesu w Los Angeles.

Brad Pitt i Angelina Jolie zawarli ugodę

Jak przekazali przedstawiciele aktorów w rozmowie z „Daily Mail”, strony osiągnęły porozumienie pozasądowe, jednak nie ujawnili szczegółów umowy. We wspólnym oświadczeniu podkreślili jednak, że zakończenie sporu podyktowane jest „dobrem rodziny”.

„Zawarliśmy ugodę poza sądem, mając na względzie dobro naszej rodziny. Nie będziemy udzielać dalszych komentarzy” - poinformowali byli małżonkowie, którzy mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne.

Dodali również, że wypowiedzi przypisywane przez media anonimowym źródłom nie pochodzą od nich ani od osób z ich najbliższego otoczenia.

Posiadłość Chateau Miraval Angeliny Jolie i Brada Pitta we Francji, fot. ABACA / East News

O co chodzi w sporze o Chateau Miraval?

Chateau Miraval to rozległa posiadłość położona w miejscowości Correns na południu Francji ze słynną winnicą produkującą wino.

Brad Pitt i Angelina Jolie kupili nieruchomość w 2008 r. za około 28,4 mln dolarów i w 2014 r. wzięli tam ślub. Po rozstaniu Jolie miała początkowo rozważać sprzedaż swoich udziałów byłemu mężowi, jednak nie doszła z nim do porozumienia. W 2021 r. aktorka sprzedała swoje udziały za około 64 mln dolarów rosyjskiemu biznesmenowi Jurijowi Szeflerowi.

Pitt zakwestionował tę transakcję, twierdząc, że była żona naruszyła wcześniejsze ustalenia, zgodnie z którymi żadne z nich nie mogło sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej strony. Jolie odpowiedziała pozwem. W ten sposób spór o posiadłość przerodził się w batalię prawną.

Oskarżenia dotyczące lotu w 2016 r.

W toku sprawy Angelina Jolie przedstawiła zarzuty dotyczące wydarzeń, do których miało dojść podczas rodzinnego lotu samolotem w 2016 r. Według relacji aktorki Brad Pitt miał stosować wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, a także zachowywać się agresywnie wobec dzieci. Jolie twierdziła m.in., że były mąż szarpał ją, popychał i uderzał, a także dopuścił się przemocy wobec jednego z dzieci.

Aktorka opisywała również, że podczas lotu Pitt oblał ją alkoholem, a później wylał piwo i wino na dzieci. Brad Pitt stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i zakwestionował wersję wydarzeń Jolie.

Angelina wciąż na nowo przywołuje, zmienia i przedstawia w inny sposób opis zdarzenia sprzed sześciu lat, za każdym razem dodając całkowicie nieprawdziwe informacje, gdy nie udaje jej się uzyskać tego, czego chce. Jej opowieść nieustannie ewoluuje - przekazał Brad Pitt.

Rozstanie po 11 latach związku

Brad Pitt i Angelina Jolie poznali się w 2005 r. na planie filmu „Pan i pani Smith” i wkrótce zostali parą. Ich ślub odbył się w 2014 r., jednak już dwa lata później Jolie złożyła pozew o rozwód.

Byli małżonkowie mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne. Zawarcie ugody kończy wieloletni konflikt o posiadłość Chateau Miraval.