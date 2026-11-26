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Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ujawniła spektakularne zdjęcia z misji Hera, która dotarła do miejsca historycznego eksperymentu obrony planetarnej. Na powierzchni planetoidy Dimorphos, oddalonej obecnie o niemal 194 miliony kilometrów od Ziemi, widoczny jest gigantyczny krater wielkości stadionu. To wynik celowego uderzenia w planetoidę sondą NASA DART, do którego doszło w 2022. Skutki tego testu technologii, która mogłaby pomóc ochronić Ziemię przed kosmiczną skałą, okazują się nawet bardziej spektakularne niż się spodziewano.

Didymos i Dimorphos (po lewej) w obiektywie Asteroid Framing Camera sondy Hera. Na powierzchni Dimorphosa widać potężny krater po uderzeniu sondy DART. Fot. ESA

Didymos i Dimorphos (po lewej) w obiektywie Asteroid Framing Camera sondy Hera. Na powierzchni Dimorphosa widać potężny krater po uderzeniu sondy DART. Fot. ESA / materiały prasowe

Misja Hera, będąca europejską kontynuacją amerykańskiego eksperymentu DART, dotarła do układu podwójnego planetoid Didymos-Dimorphos i obserwuje go od kilkunastu dni. Didymos jest obiektem większym o rozmiarach przekraczających 700 metrów, Dimorfos ma średnicę około 150 metrów i pełni w tym układzie rolę księżyca. 26 września 2022 roku w Dimorphosa uderzyła sonda DART, by pokazać, czy w ten sposób można istotnie zmienić orbitę tego obiektu. Już pierwsze obrazy z pokładowej kamery Asteroid Framing Camera (AFC) sondy Hera przyniosły naukowcom sensacyjne informacje.

Na powierzchni Dimorphosa widać w miejscu uderzenia potężny krater, który rozciąga się na całą szerokość tej kosmicznej skały, a jego rozmiary porównywalne są do stadionu sportowego. Naukowcy długo debatowali, czy Dimorphos po uderzeniu doznał istotnej zmiany kształtu, czy pozostał bez większych zmian. Odpowiedź okazała się zaskakująca, strona uderzona przez DART została spłaszczona, a krater uderzeniowy rozciąga się na całą szerokość planetoidy - mówi główny badacz misji Hera, Patrick Michel z CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur.

Porównanie obrazu układu Didymos - Dimorphos przed uderzeniem sondy DART (po lewej) i po uderzeniu. Widać różnice powierzchni Dimorphosa. Fot. NASA/Johns Hopkins APL; ESA. /materiały prasowe

To jednak nie koniec niespodzianek. Najnowsze zdjęcia i dane z Hery ujawniają, że po uderzeniu sondy DART Dimorphos nie tylko zmienił orbitę wokół większego Didymosa, ale także zaczął się chaotycznie obracać. Zamiast stabilnego ruchu, planetoida wykonuje obecnie nieregularne obroty, co stanowi wyzwanie dla dalszych badań. Hera pokazuje, że DART nie tylko przesunął Dimorphosa, ale wprawił go w nieprzewidywalny ruch. To dla nas cenne źródło informacji o tym, jak takie obiekty reagują na celowe uderzenia - dodaje Michael Kueppers, naukowiec ESA odpowiedzialny za misję Hera.

I na tym też nie koniec. Kolejną sensacją okazało się odkrycie setek niewielkich głazów, które krążą wokół układu Didymos-Dimorphos. Dzięki instrumentowi Hyperscout H, wykonującemu zdjęcia w 25 różnych pasmach światła, udało się zarejestrować liczne obiekty o średnicy kilku metrów, unoszące się w pobliżu asteroid. To efekt potężnej energii wyzwolonej podczas zderzenia. Część materiału została wyrzucona w przestrzeń i obecnie tworzy swoiste „kosmiczne pole minowe”, które Hera będzie musiała omijać podczas zbliżania się do celu.

Obraz złożony z 11 zdjęć wykonanych przez Hyperscout H z długim czasem naświetlania. Ślady kropek odpowiadają setkom poruszających się wokół układu Didymos-Dimorphos głazów o różnych rozmiarach. Obrazy planetoid zostały usunięte z obrazu w celu lepszej wizualizacji tych głazów. Fot. ESA

Obraz złożony z 11 zdjęć wykonanych przez Hyperscout H z długim czasem naświetlania. Ślady kropek odpowiadają setkom poruszających się wokół układu Didymos-Dimorphos głazów o różnych rozmiarach. Obrazy planetoid zostały usunięte z obrazu w celu lepszej wizualizacji tych głazów. Fot. ESA / materiały prasowe

Prezentacja pierwszych zdjęć z Hery odbyła się w symbolicznej scenerii, w berlińskim Muzeum Historii Naturalnej, wśród szkieletów dinozaurów. To przypomnienie, że 66 milionów lat temu uderzenie planetoidy zmieniło losy życia na Ziemi. Dziś, po raz pierwszy w historii, ludzkość nie tylko testuje możliwość zmiany toru lotu niebezpiecznego obiektu, ale także szczegółowo analizuje skutki takiej interwencji. Misja DART udowodniła, że możemy zmienić orbitę planetoidy. Hera pokazuje, co dzieje się z takim obiektem po uderzeniu. To milowy krok w stronę stworzenia skutecznego systemu ochrony naszej planety - podkreśla Ian Carnelli, menedżer misji Hera.

ESA nie działa jednak w pojedynkę. W projekt zaangażowani są partnerzy z całego świata, w tym japońska agencja JAXA. Obecnie Hera znajduje się około 25-30 kilometrów od układu Didymos-Dimorphos, poruszając się z prędkością zaledwie 12 cm/s i utrzymując stabilną pozycję dzięki precyzyjnym manewrom. Na pokładzie pracują trzy zaawansowane instrumenty: monochromatyczna kamera AFC, wielospektralny Hyperscout H oraz japońska kamera termiczna TIRI, który bada temperaturę powierzchni.

To jednak dopiero początek. Już w grudniu Hera zbliży się na odległość 13 km, dostarczając jeszcze dokładniejszych zdjęć. W styczniu 2027 roku planowane jest wypuszczenie dwóch miniaturowych satelitów typu CubeSat – Juventas i Milani. Juventas, wyposażony w najmniejszy radar, jaki kiedykolwiek poleciał w kosmos, ma zbadać wnętrze asteroidy i spróbować lądowania. Milani zajmie się analizą materiałów powierzchniowych i pyłu otaczającego układ. Na pokładzie Juventasa jest aparatura zbudowana przez polską firmę Astronika.

Hera to dopiero początek europejskich ambicji w dziedzinie ochrony przed kosmicznymi zagrożeniami. Kolejnym krokiem będzie misja Ramses, realizowana wspólnie z JAXA, która w 2029 roku zbada planetoidę Apophis podczas jej rekordowo bliskiego przelotu obok Ziemi, zaledwie 32 tysiące kilometrów nad powierzchnią naszej planety. Ramses pozwoli sprawdzić, jak grawitacja Ziemi wpływa na strukturę i ruch takiego obiektu. Hera pozwala nam zrozumieć skutki celowego uderzenia w planetoidę, Ramses pokaże, jak takie obiekty reagują na bliskie spotkania z planetą. Razem te misje znacząco poszerzą naszą wiedzę o zagrożeniach z kosmosu - podsumowuje Holger Krag, szef programu Space Safety w ESA.