RMF24

„Rosjanie nie zaprzestaną działań. To są całe zespoły, które kombinują, jakby tu Polsce zaszkodzić. Coś wymyślą, to inteligentni ludzie. Rosjanie to bardzo groźny przeciwnik i jestem przekonany, że przygotowują kolejne prowokacje” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 płk Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.

Putin i jego ekipa zbrodnicza nie działa w próżni. Do tej pory mieli ogromne poparcie społeczeństwa rosyjskiego – przyznał wojskowy i podkreślił jednocześnie, że „bunt społeczny w Rosji jest wtedy, kiedy rządzący pozwalają na to”. To nie jest tak, że to jest spontaniczne, oddolne działanie. Rosjanie mają tradycję i umiejętności pacyfikowania tego typu działań – zaznaczył płk Derlatka.

Rosyjskie rakiety nad Polską

To, co się dzieje, to ogień ostrzegawczy – powiedział były szef Agencji Wywiadu odnosząc się do wtargnięcia rosyjskich rakiet w przestrzeń powietrzną Polski. Na pytanie prowadzącego Piotra Salaka, co Rosjanie chcieli tym osiągnąć, płk. Derlatka odpowiedział, że „chcieli pokazać swoje niezadowolenie w sposób taki, jaki zazwyczaj okazują, atakując przeciwnika, w tym przypadku Polskę”.

Według gościa Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 wtargnięcie rosyjskich rakiet miało bezpośredni związek z ćwiczeniami w Nowej Dębie sił koalicji chętnych.

To jest sygnał, że słowa, które wypowiadał głownie Ławrow, jak również Putin, o tym, że wojska natowskie będą uzasadnionym celem ataku militarnego na nie. I to, co się dzieje, to ogień ostrzegawczy, jeżeli posuniecie się dalej, to będą ataki bezpośrednio w oddziały, które będą na Ukrainie - powiedział płk Derlatka.

„Nie wolno Rosji lekceważyć”

Po to mamy armię, po to płacimy ogromne pieniądze na jej rozwój, żebyśmy byli bezpieczni – przyznał w odpowiedzi na pytanie, czy należało zestrzelić obiekty, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.

Nie wolno Rosji lekceważyć. To poważny, groźny przeciwnik - podkreśłił.

Czy mamy środki na zestrzeliwanie rakiet, które wlatują w polską przestrzeń? To wielka tajemnica, mimo że my za to płacimy. Wojsko musi być bardziej transparentne, musi spowiadać się z tego, jak wydaje nasze pieniądze. Jeśli nie mamy takich środków, to trzeba je kupić. 5 lat trwa wojna i przez te 5 lat MON nie zrobił nic w celu dozbrojenia Polski - powiedział były szef Agencji Wywiadu.

Nadzwyczajne posiedzenie NATO

Dzisiaj w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Spodziewam się, że niektóre państwa natowskie, które dysponują środkami, zwłaszcza Turcja, przyśle do Polski swoją broń – powiedział wojskowy.

Chodzi o pilne wsparcie naszej obrony przez tych sojuszników, którzy mają środki - podkreślił płk Derlatka.