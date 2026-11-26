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Węgry dołączą do Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci – poinformowała w czwartek w mediach społecznościowych szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Jak zaznaczyła, celem jest wsparcie „bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci, uprowadzonych w czasie wojny”, a także ponownego łączenia rozdzielonych rodzin.

Kobieta ze swoim dzieckiem w schronie pod szpitalem położniczym w Kijowie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM)

Kobieta ze swoim dzieckiem w schronie pod szpitalem położniczym w Kijowie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM) / East News

Węgierska minister poinformował o tym za pośrednictwem Facebooka. Obecnie Koalicja liczy 51 państw, w tym Polskę.

12 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zaapelował o rozliczenie osób odpowiedzialnych za uprowadzanie oraz przymusowe przesiedlanie ukraińskich dzieci.

Z danych przywołanych w dokumencie wynika, że do września potwierdzono 20 651 przypadków wywiezienia lub przymusowego przesiedlenia dzieci z Ukrainy do Rosji. Szacunki wskazują też, że na terenach okupowanych przez Rosję przebywa około 1,6 mln ukraińskich dzieci. Do 28 października 2026 roku do rodzin wróciło 2752 dzieci.

Koalicja powstała z inicjatywy Kijowa i Ottawy

Międzynarodową Koalicję na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci powołano 2 lutego 2024 roku w Kijowie z inicjatywy Ukrainy i Kanady. Jej zadaniem jest odnajdywanie dzieci bezprawnie deportowanych lub przymusowo przemieszczonych do Rosji i na okupowane terytoria, a następnie umożliwienie im bezpiecznego powrotu.

Co warte zaznaczenia podstawą do wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazu aresztowania Władimira Putina było podejrzenie popełnienia zbrodni wojennej polegającej na bezprawnej deportacji i bezprawnym transferze ludności cywilnej – w tym ukraińskich dzieci – z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji. Z tego samego tytułu MTK ściga też Marię Lwową-Biełową – pełnomocniczką prezydenta Rosji ds. praw dziecka.

Jak podkreślała w analizie ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maria Piechowska, od początku wojny Rosja deportuje ukraińskie dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy i prowadzi wobec nich politykę wynaradawiania. Kreml chce w ten sposób wyniszczyć Ukraińców jako naród. Najmłodsi, pod pretekstem ewakuacji czy organizacji letniego wypoczynku, często trafiają w odległe zakątki Rosji. Później zapisywane są do rosyjskich szkół i rusycyzowane.

Rolę nieformalnej pośredniczki humanitarnej w sprawie dzieci rozdzielonych z rodzinami w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę pełni pierwsza dama USA Melania Trump. Biały Dom podawał, że wraz ze swoim reprezentantem współpracowała ona zarówno z Rosją, jak i Ukrainą przy ustalaniu tożsamości dzieci i organizowaniu ich powrotów do bliskich.

Węgierskie firmy zainteresowane odbudową Ukrainy

Anita Orban powiedziała również w czwartek na antenie Radia Kossuth, że ponad 40 węgierskich firm zgłosiło rządowi zainteresowanie udziałem w przyszłej odbudowie Ukrainy.

Temat miał zostać poruszony podczas wtorkowego spotkania premiera Petera Magyara z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Zakarpaciu. Minister podkreśliła, że zaangażowanie regionów przygranicznych mogłoby przynieść korzyści obu stronom.

Byłoby bardzo korzystne, gdyby węgierskie regiony przygraniczne mogły włączyć się w proces odbudowy – oceniła.