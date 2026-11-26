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Loty odwołano, gdy pasażerowie byli już po odprawie. Część podróżnych o odwołaniu rejsów dowiedziała się tuż przed wejściem na pokład samolotu. Zarząd norweskich linii lotniczych Norse poinformował w czwartek o krytycznej sytuacji finansowej firmy i zawieszeniu połączeń.

Według dziennika ekonomicznego „Finansavisen” wszystkie 12 samolotów Boeing 787 Dreamliner z floty przewoźnika otrzymało polecenie powrotu do baz w Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Odwołano rejsy m.in. do USA, Tajlandii, RPA i Pakistanu.

Ogromne straty firmy Norse

Zarząd przewoźnika zapowiedział złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli nie uda mu się pilnie pozyskać finansowania.

W pierwszym półroczu 2026 r. firma poniosła blisko miliard koron (ok. 400 mln złotych) straty przed opodatkowaniem. Dodatkowo ma do wykupienia obligacje o wartości 52 mln dolarów, których oprocentowanie wynosi 15 proc.

Po pojawieniu się w środę po południu pierwszych informacji o możliwych problemach finansowych firmy cena akcji Norse na giełdzie w Oslo spadła do końca dnia o 85 proc.

Jako jedną z przyczyn problemów obserwatorzy wskazują wysokie ceny paliwa lotniczego, o czym zarząd linii informował po raz pierwszy w sierpniu. Od kilku tygodni przewoźnik nie wypłacał pasażerom należnych odszkodowań, za co w środę norweski nadzór lotniczy nałożył na niego kary.

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Loty odwołane w ostatniej chwili

Nie wiadomo, ilu pasażerów nie mogło w czwartek polecieć liniami Norse. Część podróżnych o odwołaniu rejsów dowiedziała się tuż przed wejściem na pokład samolotu.

Linie Norse powstały w 2021 r. Miały stanowić tanią alternatywę dla tradycyjnych przewoźników na trasach transatlantyckich. Pierwsze rejsy uruchomiły w 2022 r. W ubiegłym roku przewiozły 1,84 mln pasażerów.