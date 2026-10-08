„Nie możemy być naiwni i zakładać, że te drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, były przypadkowe” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Maciej Materka. W ten sposób były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego odniósł się do zakończenia śledztwa ws. wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski.
W nocy z 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ponad 30 rosyjskich dronów typu Gerbera. Bezzałogowe statki powietrzne wleciały ze wschodu i spadły w 27 miejscowościach na terenie całego kraju. „Rzeczpospolita” poinformowała o zakończeniu śledztwa.
Rosja stosuje bardzo brutalne środki, coraz brutalniejsze, stara się wpływać na naszą rzeczywistość – powiedział Materka. Dodał, że to wpływa też na nasze myślenie i Kreml prowadzi wojnę kognitywną.
Gen. Materka: Nie możemy być naiwni i zakładać, że te drony były przypadkowe
Czas: 20:34
Jesteśmy na etapie tzw. wojny hybrydowej, w której tak naprawdę nie znamy przeciwnika, który stosuje wszystkie możliwe i coraz bardziej brutalne metody - podkreślił.