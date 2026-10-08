RMF24

„Nie możemy być naiwni i zakładać, że te drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, były przypadkowe” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Maciej Materka. W ten sposób były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego odniósł się do zakończenia śledztwa ws. wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski.

Gen. Materka: Nie możemy być naiwni i zakładać, że te drony były przypadkowe

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ponad 30 rosyjskich dronów typu Gerbera. Bezzałogowe statki powietrzne wleciały ze wschodu i spadły w 27 miejscowościach na terenie całego kraju. „Rzeczpospolita” poinformowała o zakończeniu śledztwa.

Koniec śledztwa ws. rosyjskich dronów. W środku były polskie karty SIM Śledztwo w sprawie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Wśród ustaleń znalazła się informacja o polskich kartach SIM w dronach.

Rosja stosuje bardzo brutalne środki, coraz brutalniejsze, stara się wpływać na naszą rzeczywistość – powiedział Materka. Dodał, że to wpływa też na nasze myślenie i Kreml prowadzi wojnę kognitywną.

Gen. Materka: Nie możemy być naiwni i zakładać, że te drony były przypadkowe Czas: 20:34

Jesteśmy na etapie tzw. wojny hybrydowej, w której tak naprawdę nie znamy przeciwnika, który stosuje wszystkie możliwe i coraz bardziej brutalne metody - podkreślił.