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„Mamy za mało fotoradarów” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki „Wszyscy tak jeżdżą”. „Trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo szaleni kierowcy, sami z siebie, nie zdejmą nogi z gazu” – dodał.

Wszyscy dostosowujemy się do jazdy najbardziej agresywnych kierowców. Powodem jest presja – powiedział gość Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

System sprzyja piratom drogowym? „Mamy za mało fotoradarów” Czas: 18:13

Według Józefiaka polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą. Mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi – przyznał reportażysta.

Józefiak: Mamy nieodpowiedzialnych polityków

Mamy nieodpowiedzialnych polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz - mówił Józefiak.

Piotr Salak zapytał swojego gościa o likwidowanie fotoradarów w małych, gminnych miejscowościach w 2014 r. To była zbrodnia. Przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja. Zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej. Nie było innego kraju w Europie, i chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów - mówił Józefiak.

Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy. Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno - podkreślił Józefiak.

Jak dodał gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, nawet fotoradar, który przez rok nie zrobi zdjęcia, spełnia swoją rolę, bo powoduje, że przejeżdżający obok kierowcy, zwalniają.

Prowadzący zwrócił uwagę, że ściągalność mandatów z fotoradarów nie jest zbyt wysoka. To jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary - odpowiedział Józefiak. Jego zdaniem, absurdem w XXI w. są policjanci stojący przy drogach i mierzący ręcznie prędkość.

To jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią. To tak, jakbyśmy w XXI w. ludzie prali ręcznie, kiedy już cały świat pierze na pralkach automatycznych - mówił gość Piotra Salaka.

Przykład idzie z góry

Józefiak zwrócił uwagę na problem osób publicznych, które – jego zdaniem – są traktowane na drogach inaczej niż pozostali kierowcy. W rozmowie z Piotrem Salakiem wymienił polityków, celebrytów i sportowców. Wśród przykładów wymienił Jacka Kurskiego, Antoniego Macierewicza oraz premiera Donalda Tuska.



Reportażysta zwrócił uwagę, że problem może dotyczyć nie tylko działań policji, ale także późniejszych decyzji sądów. Jako przykład podał sprawę Beaty Kozidrak. Czytałem akta tej sprawy. Policja zareagowała bardzo dobrze. Została zatrzymana, a sprawa skierowana do sądu. Sędzia stwierdził, że jest to tak ważna postać dla polskiej kultury, że nie można jej ukarać – powiedział.

Józefiak wskazywał, że przez lata problemem było również pobłażliwe podejście sądów do kierowców przekraczających prędkość. Sędziowie też wychodzili z założenia, że wszyscy tak jeżdżą. Więc czemu mamy biednego człowieka, który zabił kogoś na pasach, wsadzać do więzienia? – mówił.

Kary i ich skuteczność

Autor książki „Wszyscy tak jeżdżą” przekonywał jednocześnie, że skuteczność kar zależy nie tylko od ich wysokości, ale przede wszystkim od ich nieuchronności. Z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby kierowca wiedział, że mandat na pewno do niego przyjdzie, albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne – mówił.

Odnosząc się do sprawy Łukasza Żaka, który został skazany na 20 lat więzienia, podkreślił, że tak wysoka kara była możliwa ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu i recydywę.

Józefiak krytycznie ocenił również sposób prowadzenia polityki dotyczącej bezpieczeństwa drogowego. Jego zdaniem kolejne zmiany przepisów często są reakcją na konkretne tragedie i społeczne oburzenie. Oczywiście, że to jest tylko od pożaru do pożaru. No tak się robi politykę w Polsce – powiedział.

Jego zdaniem brakuje długofalowej strategii, którą konsekwentnie realizowałyby kolejne rządy. Społeczeństwa na północy na coś się umówiły. Politycy się na coś umówili i mówią: Chcemy mieć bezpieczne społeczeństwo. I każda kolejna ekipa konsekwentnie to realizuje – mówił.

Jak dodał, w Polsce trudno wskazać obszar, w którym kolejne rządy niezależnie od zmian politycznych realizowałyby tę samą, wieloletnią strategię. Jakby mi pan pokazał jeden obszar, oprócz bezpieczeństwa, w którym wszystkie rządy powiedziałyby: Dobra, robimy to, idziemy w to. Zmieni się ekipa, wy wejdziecie, to będziecie robić tak samo. Nie ma takiego obszaru w Polsce – powiedział.

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