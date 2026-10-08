Koniec śledztwa ws. rosyjskich dronów. W środku były polskie karty SIM

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Śledztwo w sprawie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Wśród ustaleń znalazła się informacja o polskich kartach SIM w niektórych dronach.

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ponad 30 rosyjskich dronów typu Gerbera. Bezzałogowe statki powietrzne wleciały ze wschodu i spadły w 27 miejscowościach na terenie całego kraju. Wydarzenie to wywołało ogromne poruszenie zarówno wśród służb, jak i opinii publicznej.

Rosyjskie drony znów uderzają. Kolejny atak tuż przy polskiej granicy Kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg w Ukrainie. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, dron eksplodował około 30 kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Do poprzedniego nalotu na samym przejściu doszło w niedzielę.…

Śledztwo utknęło w martwym punkcie

Prokuratura wojskowa przez wiele miesięcy prowadziła dochodzenie, próbując ustalić, kto personalnie odpowiada za atak. Niestety, jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Większość akt sprawy, w tym uzasadnienie decyzji, objęta jest klauzulą tajności – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Śledztwo zostało umorzone, ponieważ nie wykryto sprawcy przestępstwa polegającego na naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzeniu tym samym zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego – powiedział prokurator Kozak.

Wojsko działało zgodnie z procedurami

W toku śledztwa badano również reakcję polskiej armii na atak dronowy. Prokuratura jednoznacznie oceniła, że wojsko zareagowało prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Żołnierze mieli prawo użyć środków bojowych i zestrzelić wrogie obiekty. W tym zakresie śledztwo również zostało umorzone – nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości.

Polskie karty SIM w rosyjskich dronach

Jednym z najbardziej zaskakujących ustaleń śledczych była obecność polskich kart SIM w części zestrzelonych dronów. Śledczy nie ujawniają, czy były to karty skradzione czy zakupione nielegalnie – ten wątek pozostaje tajny.