RMF24

„Do alertów RCB musimy niejako przywyknąć” - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Siewiera. Były szef BBN, a obecnie m.in. analityk think tanku Atlantic Council przyznał, że spodziewa się tej zimy nasilenia ataków ze strony Rosji, również w zachodniej części Ukrainy, a także sabotażu i dywersji. „Rosja ma zasoby i możliwości” - podkreślił.

W piątek rano, w związku z uderzeniami na terytorium Ukrainy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pilny alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o „zagrożeniu atakiem z powietrza”.

Później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje „podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne”.

Ponura prognoza Jacka Siewiery. „Spodziewam się nasilenia ataków, sabotażu i dywersji” RMF FM

Jacek Siewiera, który był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, mówił, że do alertów RCB musimy „niejako przywyknąć”. Zwłaszcza tej zimy będzie tych działań znacznie więcej. Rosja ma zasoby i możliwości - podkreślił.

Były szef BBN spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków, również w zachodniej części Ukrainy. Spodziewam się również nasilenia sabotażu i dywersji - dodał, podkreślając, że Władimir Putin „na pewno będzie próbował znowu wywrzeć presję i wrócić do nasilonej działalności wojskowej”.

Władimir Putin wraca na salony przez szantaż jądrowy

Jacek Siewiera, który obecnie jest m.in. analitykiem think tanku Atlantic Council, komentował również trójstronny szczyt w chińskim Shenzhen z udziałem przywódców USA, Chin i Rosji - Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Mówił, że w tym przypadku nie możemy mówić o „drugiej Jałcie”.

Jeśli chodzi o Jałtę, to - moim zdaniem - te porównania i przed szczytem, i aktualnie są nie do końca trafione. To wynika z faktu, że w Shenzhen omawiane były kwestie (…) geopolityczne. Są to kwestie jądrowe, trójstronnych relacji stabilizujących świat w domenie odstraszania jądrowego - podkreślił.

Ponura prognoza Jacka Siewiery. „Spodziewam się nasilenia ataków, sabotażu i dywersji” Czas: 20:03

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 mówił, że tematy poruszone podczas trójstronnego szczytu w Shenzhen - Ukraina, Iran i nuclear sharing - są „pochodną strategicznej stabilizacji, o której było to spotkanie”. Ta stabilizacja dotyczy pewnego balansu, który został naruszony pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi po tym, jak wygasła umowa New Start w lutym tego roku - stwierdził.

W 2025 r. roku miał miejsce test (rosyjskiego) pocisku Buriewiestnik. Pocisku, który nie był objęty programem regulacji zbrojeń, pocisku, który bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych - przypomniał rozmówca Piotra Salaka.

Zdaniem Jacka Siewiery świadczy to o tym, że Rosjanie zademonstrowali zdolność przełamania amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. W tym roku zaczęli przygotowywać się do tego samego testu (w dniach) 24-25 sierpnia. Na cito (do Rosji) poleciał (szef CIA John) Ratcliffe. (...) To jest ten język, którym Putin pokazał zapałkę: „przegrywam wojnę, nie mam potencjału gospodarczego, ale mam zapałkę nad kanistrem” - obrazował podejście Kremla były szef BBN, podkreślając jednocześnie, że prezydent Rosji wraca na salony właśnie przez szantaż jądrowy na poziomie strategicznym.

Rosjanie chcieli użyć zielonych ludzików?

Jacek Siewiera mówił też o udaremnionej przez polskie służby prowokacji przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

W opinii byłego szefa BBN Rosjanie chcieli użyć zielonych ludzików. Nie chcę zgadywać, czy by to zrobili, czy był to jedynie element testowania naszej odpowiedzi. Nie wiem, czy jeszcze nie powinniśmy się tego spodziewać w najbliższym czasie. Moim zdaniem powinniśmy - podkreślił.