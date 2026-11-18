RMF24

„Myślę, że los Jana Urbana jest już przesądzony i nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Radosław Majdan, komentując postawę Biało-Czerwonych w zakończonych wczoraj rozgrywkach Ligi Narodów. Były piłkarz, a obecnie ekspert Przeglądu Sportowego Onet twierdzi, że polska piłka nożna się cofa.

Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała we wtorek ze Szwecją 1:1 we Wrocławiu i utrzymała się w Dywizji B Ligi Narodów, w czym pomogło też zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Rumunią 2:1. Podopieczni Jana Urbana zajęli trzecie miejsce w grupie B4.

Ostatnie występy Biało-Czerwonych komentował na antenie internetowego Radia RMF24 Radosław Majdan. Myślę, że los Jana Urbana jest już przesądzony i nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski - powiedział, dodając, że prezes PZPN Cezary Kulesza zwleka z podjęciem tej decyzji, bo nie ma jeszcze ostatecznego kandydata do przejęcia schedy po Janie Urbanie.

Ekspert Przeglądu Sportowego Onet krytycznie ocenia kadencję szkoleniowca. Patrzę na ostatni rok i kadencję selekcjonera Jana Urbana - to jest 10 spotkań, tylko 2 zwycięstwa, 3 porażki i aż 5 remisów. Oczywiście, utrzymaliśmy się (w Dywizji B Ligi Narodów), ale byliśmy bardzo bliscy kompromitacji. Remis (ze Szwecją) nie dawał nam utrzymania, gdyby Rumuni wygrali z Bośnią. (…) Można powiedzieć, że Bośniacy zagrali dla nas, ograli Rumunów - mówił.

Selekcjoner mówił, że ten czas (gry w Lidze Narodów - przyp. red.) ma być poświęcony na to, abyśmy mieli drużynę na eliminacje mistrzostw Europy. Ja nie wiem, czy my mamy dzisiaj gotową drużynę na eliminacje mistrzostw Europy. Bliżej jestem określenia, że nie niż tak - stwierdził gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Trzeba też pamiętać, że przez to, jak graliśmy w Dywizji B, spadliśmy do trzeciego koszyka, czyli cały czas nasza piłka się cofa - dodał.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.