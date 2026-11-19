RMF24

W czwartek zadebiutowała najnowsza, szósta odsłona gry wideo Grand Theft Auto. Produkcja od początku zbiera najwyższe noty od krytyków. „Rockstar zrobił grę gier” - przyznaje Paweł Hekman, ekspert branży gier, który był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. „Mówimy o rozmachu, o potędze, której jeszcze nie widzieliśmy nigdy w życiu” – podkreśla.

W czwartek przyszedł moment, na który czekały setki milionów, a może nawet miliardy osób na całym świecie - po 13 latach przerwy i wielu opóźnieniach ukazała się nowa, szósta odsłona Grand Theft Auto, jednej z najpopularniejszych gier wideo wszech czasów. Produkcja - co absolutnie nie dziwi - od początku zbiera najwyższe noty krytyków.

Rockstar zrobił grę gier. Mówimy o rozmachu, o potędze, której jeszcze nie wiedzieliśmy nigdy w życiu - mówił w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Paweł Hekman. Żadna gra wideo nie była tak duża, nie pracowało nad nią tyle osób, nie trwała tak długo i nie była tak naprawdę kilkudziesięcioma grami w jednej grze - podkreślił ekspert.

Z czego bierze się popularność Grand Theft Auto? Ta gra spełnia jakąś taką naszą fantazję świata, w którym możemy robić absolutnie wszystko i nie ponieść żadnych konsekwencji. (...) Dostajemy absolutną dowolność - wyjaśnił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Ogromny budżet produkcyjny, który się zwrócił

Prowadzący rozmowę Piotr Salak zwrócił uwagę na budżet produkcyjny GTA VI, wynoszący 1,2 mld dolarów. Na tę kwotę składa się m.in. wynagrodzenie ponad 4300 osób tworzących grę. Paweł Hekman zaznaczył jednak, że poniesione wydatki szybko się zwróciły, bo jeszcze przed premierą - według doniesień - sprzedanych zostało 10-12 mln egzemplarzy GTA VI.

Budżet produkcyjny to jedno, ale drugą bardzo kosztowną sprawą jest marketing. Nie wiemy, ile kosztował budżet marketingowy, bo to są kolejne kosmiczne pieniądze. Rzeczy, które Rockstar robi przy okazji marketingu swoich gier, to też jest zupełnie nowy poziom - mówił ekspert branży gier.

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 przy okazji zwrócił uwagę, że w GTA VI powinni grać tylko i wyłącznie dorośli. Gry są pełne przemocy, ale one też mają oznaczenia na pudełkach, które mówią, kto powinien w nie grać, a kto nie. Rodzice, warto byłoby zwrócić uwagę, co na tym pudełku jest napisane - zaapelował.

Czy sztuczna inteligencja zmieni świat gier?

Paweł Hekman mówił, że sztuczna inteligencja jest niemile widziana w grach. Gdyby Rockstar powiedział, że w swojej grze użyli AI, to podejrzewam, że pod ich siedzibą przyszliby ludzie z widłami i pochodniami. Gracze są dosyć specyficznym środowiskiem. (...) Oni chcą, żeby gry robili ludzie, a nie sztuczna inteligencja. (...) Jeżeli ktoś się chwali AI w grach wideo, to jest trochę spalony i sam sobie strzela w kolano - przekonywał.

Wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat branża gier wideo będzie miała nowy problem, czyli będzie próbowała doścignąć właśnie poziomem GTA VI, bo to, co tutaj zostało zaprezentowane, to jest poziom niewyobrażalny i do tej pory niespotykany - podsumował ekspert.