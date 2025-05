W tunelu pod Luboniem Małym na zakopiance odbywają się ćwiczenia służb ratowniczych. To symulacja bardzo poważnego wypadku - kilku ciężarówek i samochodu osobowego. Z tego powodu od godzin porannych przejazd przez tunel jest niemożliwy. Powinien on zostać otwarty dla ruchu ok. godz. 14:00.