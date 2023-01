Policja poszukuje sprawców kradzieży, do której doszło 16 stycznia około godz. 3:10 w Limanowej przy ul. Rynek. Trzech zamaskowanych sprawców ukradło telefony komórkowe oraz laptopy. Potem przestępcy odjechali samochodem marki bmw. Straty oszacowano na około 100 tys. zł.

/ Policja Limanowa /

Do zuchwałej kradzieży doszło w nocy 16 stycznia około godz. 3.10 w samym centrum Limanowej przy ul. Rynek. Trzech zamaskowanych sprawców wybiło szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, z którego ukradli telefony komórkowe i laptopy. Następnie odjechali samochodem marki bmw. Cała akcja trwała 40 sekund. Straty oszacowano na ok. 100 tys. zł.

Według policji prawdopodobnie są to sprawcy, którzy kilka dni wcześniej odwiedzili sklep w celu rozeznania.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyzn lub ma jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ich identyfikacji, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę pod nr tel. 47-83-45-400 lub 112.

Informacje można także przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: rzecznik@limanowa.policja.gov.pl.

Zobacz film z zuchwałej kradzieży w centrum Limanowej.





Wideo youtube