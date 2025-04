Narciarze i snowboardziści powinni przygotować się na zmiany - Tatrzański Park Narodowy kończy sezon skiturowy. Apeluje jednocześnie o uszanowanie budzącej się do życia przyrody. Zakazy wchodzą w życie już w najbliższych dniach.

Narciarstwo skiturowe to coraz popularniejsza forma aktywności w Polsce. / Pawel Kazmierczak / Shutterstock

Koniec sezonu skiturowego coraz bliżej

Od 24 kwietnia obowiązywać będzie całkowity zakaz uprawiania narciarstwa i snowboardingu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyjątek stanowi czerwony szlak turystyczny na odcinku Morskie Oko - Rysy, który również zostanie zamknięty 8 maja.

Władze TPN zaznaczają, że choć wielu miłośników sportów zimowych chciałoby przedłużyć sezon, nadrzędnym celem parku jest ochrona przyrody. Decyzje o zamykaniu tras podejmowane są corocznie na podstawie szczegółowego monitoringu.

Świstaki i niedźwiedzie już nie śpią

"Obserwujemy już wybudzone świstaki i niedźwiedzie, ptaki przystępują do lęgów, samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode. Mimo że w wyższych partiach Tatr wciąż miejscami zalega śnieg, nie stanowi on już wystarczającej osłony dla wrażliwej i budzącej się do życia przyrody" - poinformował TPN.

Przypomniano również, że osoby korzystające jeszcze z zaśnieżonego szlaku na Rysy muszą ustępować pierwszeństwa pieszym turystom i zachować szczególną ostrożność.

W TPN turystyka narciarska dozwolona jest wyłącznie na oznakowanych szlakach i wyznaczonych trasach. Gęsta sieć takich tras znajduje się m.in. w górnej części doliny Bystrej. Tatrzański Park Narodowy apeluje o szacunek dla przyrody, szczególnie w tym wyjątkowym czasie odradzającego się życia w Tatrach.