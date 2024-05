W sobotę, 1 czerwca, rusza letni sezon turystyczny w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. To dwa tygodnie wcześniej niż w ostatnich latach. Zmiany wynikają z nowego regulaminu TANAP, czyli słowackiego odpowiednika polskiego TPN-u. Gdzie od teraz będzie można wchodzić z psem? Co oznacza "czas wędrówek"?

Dogtrekking w Tatrach / Tomasz Gzell / PAP

Zgodnie z nowym regulaminem turyści mogą korzystać wyłącznie z oznakowanych szlaków pieszych, rowerowych i przyrodniczych. Obecnie wyjątkiem jest jedna z tras między Hrebienokiem a Reinerową Chatą, gdzie istnieje ryzyko spadających skał i osunięcia się ziemi.

TANAP określił dodatkowe miejsca, w których wolno zejść ze szlaków. Najczęściej dotyczą 25 metrów w rejonie szczytu, wokół stacji kolejki linowej czy schronisk górskich.

Kolejna zmiana przepisów dotyczy czasu. Dotąd wędrówki można było rozpoczynać godzinę po wschodzie słońca i trzeba było ją zakończyć godzinę przed jego zachodem. Nowa regulacja wprowadza określenie „pora dzienna”. Zmiana oznacza, że teraz można chodzić po górach od wschodu do zachodu słońca w konkretnym miejscu, a to oznacza możliwość nocnego dotarcia do schronisk górskich, z których można podejmować kolejne wyjścia w góry. Należy wybrać najkrótszą drogę i nie przeszkadzać zwierzętom.

Nowy regulamin skomplikował natomiast wędrówki po górach z psami. Jest mniej miejsc, gdzie można dotrzeć z czworonogiem. Powodem tej regulacji jest ochrona świstaka i kozicy. Podobny zakaz obowiązuje po polskiej stronie Tatr, a zmiany dotyczą także taterników.

Z kolei jazda na rowerze w górach jest dozwolona tylko w ciągu dnia i tylko na wymienionych w regulaminie obszarach.

Cały regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Można przeczytać w języku polskim.