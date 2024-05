Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wyskoczył z dużej wysokości, z okna mieszkania w Śródmieściu. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, 25-latek zachowywał się agresywnie i irracjonalnie. Okazało się, że miał złamany kręgosłup i był pod wpływem narkotyków.

Zdjęcie poglądowe / tomeqs / Shutterstock

W wyniku napastliwego zachowania mężczyzny, policjanci byli zmuszeni do użycia siły fizycznej, gazu i kajdanek.

Poszkodowany agresor nagle stracił przytomność, więc mundurowi przystąpili do resuscytacji i prowadzili ją do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Po przywróceniu czynności życiowych mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Lekarz stwierdził, że mężczyzna ma złamany kręgosłup na odcinku szyjnym, stłuczone prawe płuco i jest pod wpływem narkotyków. Po paru godzinach mężczyzna zmarł.

W mieszkaniu 25-latka policjanci ujawnili wybitą szybę, mefedron, a także kilkadziesiąt butelek po alkoholu.

O zdarzeniu poinformowano prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziały kontroli KGP i KSP.