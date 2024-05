Dwaj nastolatkowie i dorosły mężczyzna zostali ranni w wyniku zawalenia się stropu budynku gospodarczego w Pągowie niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Kiedy doszło do wypadku, cała trójka pracowała przy rozbieraniu dachu na wysokości ok. 3 metrów.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Grabowski Foto / Shutterstock

Do wypadku doszło dziś około godz. 16. Dwaj 15-latkowie i 47-letni mężczyzna pracowali przy rozbiórce dachu budynku gospodarczego. Właśnie wtedy doszło do zarwania się stropu.



Trzy osoby spadły z wysokości ok. 3 metrów razem z belką stropową i cegłami - powiedział Andrzej Płeska, oficer dyżurny KW PSP w Łodzi.



Kiedy na miejsce dotarli strażacy, wszyscy trzej poszkodowani wydostali się już z budynku. Doznali urazów głowy i kończyn, a także ogólnych potłuczeń. Do okolicznych szpitali rannych zabrały ich dwie karetki pogotowia i helikopter LPR.



Przyczyny wypadku zbada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Radomsku. Osobne postępowanie prowadzi radomszczańska policja.