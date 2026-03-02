W pobliżu amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie rozbił się myśliwiec. Na razie nie ma potwierdzenia, do kogo należał. Irańskie media twierdzą, że to amerykańska maszyna, którą zestrzelił Iran. Inne media także donoszą, że to myśliwiec USA. Piszą, że maszyna została uszkodzona w wyniku tzw. przyjacielskiego ognia, czyli omyłkowego ostrzału sił USA.
Na nagraniu, które krąży w internecie, widać myśliwiec, który wpada w korkociąg i spada na ziemię. Do zdarzenia, jak sugeruje się na nagraniu, doszło ok. 10 km od amerykańskiej bazy lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie.
Jak podkreśla telewizja CNN, nie jest jasne, dlaczego doszło do katastrofy ani do których sił powietrznych należy samolot.