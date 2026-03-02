Z analizy nagrania, przeprowadzonej przez telewizję, wynika, że myśliwiec odpowiada modelowi F-15E lub F/A-18. Kuwejt również operuje samolotami F/A-18.

CNN zwróciło się o komentarz do Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kuwejtu.

Portal Turkiye Today pisze, że dwaj piloci bezpiecznie się katapultowali i przeżyli. Według tego portalu katastrofa została zgłoszona jako tzw. przyjacielski ogień z udziałem Sił Powietrznych USA. Na razie nie ma jednak oficjalnego komunikatu amerykańskiego wojska w tej sprawie.

Iran z kolei twierdzi, że to jego siły zestrzeliły ten myśliwiec i że to amerykański F-15.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że w pobliżu amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest słup dymu . W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.