W pobliżu amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie rozbił się myśliwiec. Na razie nie ma potwierdzenia, do kogo należał. Irańskie media twierdzą, że to amerykańska maszyna, którą zestrzelił Iran. Inne media także donoszą, że to myśliwiec USA. Piszą, że maszyna została uszkodzona w wyniku tzw. przyjacielskiego ognia, czyli omyłkowego ostrzału sił USA.

Na nagraniu, które krąży w internecie, widać myśliwiec, który wpada w korkociąg i spada na ziemię. Do zdarzenia, jak sugeruje się na nagraniu, doszło ok. 10 km od amerykańskiej bazy lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie.

Jak podkreśla telewizja CNN, nie jest jasne, dlaczego doszło do katastrofy ani do których sił powietrznych należy samolot. 

Z analizy nagrania, przeprowadzonej przez telewizję, wynika, że myśliwiec odpowiada modelowi F-15E lub F/A-18. Kuwejt również operuje samolotami F/A-18. 

CNN zwróciło się o komentarz do Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kuwejtu.

Portal Turkiye Today pisze, że dwaj piloci bezpiecznie się katapultowali i przeżyli. Według tego portalu katastrofa została zgłoszona jako tzw. przyjacielski ogień z udziałem Sił Powietrznych USA. Na razie nie ma jednak oficjalnego komunikatu amerykańskiego wojska w tej sprawie.

Iran z kolei twierdzi, że to jego siły zestrzeliły ten myśliwiec i że to amerykański F-15.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że w pobliżu amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest słup dymu. W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy. 

